Alien : Les Facehuggers étaient à l’origine beaucoup plus meurtriers !

« Alien : La créature effrayante d’un monde étrange » apporté notre culture pop non seulement le bien connu Xénomorphe a émergé. Le film à succès qui 1979 est venu au cinéma, nous a donné la non moins menaçante en plus de ça Facehugger et ils continuent à jouer un rôle important dans la franchise Alien à ce jour.

Les facehuggers sont une étape intermédiaire très importante, car pour évoluer vers un xénomorphe à part entière, le facehugger doit d’abord implanter un parasite dans un autre organisme. Ce n’est qu’alors que l’arme biologique pourra montrer tout son potentiel sous la forme des fameux extraterrestres noirs. Et l’espèce humaine est idéalement adaptée comme hôte temporaire ?

Les facehuggers tels que nous les connaissons aujourd’hui et les avons rencontrés dans les films et divers jeux vidéo sont plus que menaçants. Ils enroulent leur queue autour du cou des victimes et d’innombrables petits bras encerclent le visage. L’évasion est difficilement possible car le sang d’un facehugger se fraie un chemin à travers les cellules humaines et les détruit ainsi.

Design alternatif : Facehugger encore plus menaçant !

Mais à un moment de la conception, ils étaient Facehugger encore plus mortel que les porte-drapeaux connus aujourd’hui.

Dans « Alien : le scénario original »réalisé par Dan O’Bannon, Cristiano Seixas et Guilherme Balbi, il existe une version alternative. C’est même vrai des événements généraux du tout premier film. Ils auraient même pu mieux transmettre la vision originale de l’histoire. Mais certaines choses ont été ajustées plus tard.

L’histoire est essentiellement la même, mais il y a quelques différences significatives. C’est comme ça que ce serait L’équipage a été beaucoup plus grand et tu Utilisation dans l’espace aurait été différent.

Et puis il y aurait eu les extraterrestres. Ils auraient aussi tout un aspect différent avais. Nous pouvons maintenant savoir à quoi cela aurait ressemblé dans le Bandes dessinées de cheval noir avant. Le visage est très différent de la version ultérieure qui est arrivée au cinéma.

Alors ils avaient Xenomorph et Facehugger ont un design différent. Et les facehuggers en avaient même un capacité supplémentaire. L’apparence du facehugger vous rappelle plus calmar en forme de goutte. Ainsi, la forme de vie n’a pas toujours ressemblé à une araignée (sous sa forme de base). Nous pouvons voir une section partielle ici dans l’image suivante.

© Dark Horse Comics / Disney

Après le Embryon xénomorphe a été implanté, il y a une différence très nette. Dans la version d’aujourd’hui, le facehugger meurt et c’est tout. Mais ici, dans l’original, le facehugger commence se décomposer et le libérer le sang acide. Ce sera Parties du navire détruitesce qui à son tour signifie que le facehugger est une créature extrêmement dangereuse même lorsqu’il est mort.

En fin de compte, les responsables ont pris une décision contre la conception originale et la capacité supplémentaire du facehugger. Mais soyons honnêtes. L’équipage a assez pour se battre dans « Alien: La créature étrange d’un monde étrange » et le design emblématique sous la forme d’une araignée reste inoubliable à ce jour.

Auriez-vous trouvé mieux la version alternative ? Ou êtes-vous entièrement satisfait du design d’aujourd’hui ? Veuillez nous écrire dans les commentaires et discuter avec nous. Au fait, vous pouvez regarder le film Disney Plus flux.