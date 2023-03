John Wick 4 sera le dernier opus de la franchise pendant un moment

Alors qu’au début on pensait que les quatrième et cinquième film de »john mèche » ont eu leur tournage en même temps, le réalisateur Chad Stahelski a expliqué que la franchise mettant en vedette Keanu Reeves se reposera un moment après la première de »John Wick: Chapitre 4 ».

Au cours d’une interview, Stahelski a été interrogé sur ses projets pour le cinquième volet potentiel de « John Wick », dont le développement est en évolution depuis un certain temps. » Dans notre esprit, Keanu et moi avons fini pour le moment. Laissons une pause à John Wick », a répondu le réalisateur.

Cela pourrait aussi vous intéresser : John Wick : Chapitre 4 : combien de temps durera le nouveau film avec Keanu Reeves

Il a poursuivi en disant: « Je suis sûr que le studio a un plan. Si tout le monde l’aime, alors nous prendrons une minute tranquille. ‘John Wick’ a toujours, pour une raison étrange, toujours la dernière date de sortie au Japon. .

» Keanu et moi prendrons le long trajet jusqu’à Tokyo, boirons quelques whiskies de 20 ans d’âge et écrirons quelques idées sur des serviettes. Si ces idées restent, nous ferons peut-être un film », a déclaré Stahelski à propos d’un éventuel cinquième épisode de « John Wick ».

La franchise » John Wick » a sorti son premier film en 2014, avec Stahelski à la réalisation et Reeves en tant qu’assassin titulaire. En raison de son énorme succès, la franchise a présenté des films de suite, avec » John Wick: Chapitre 2 » et » John Wick: Parabellum » ouvrant respectivement en 2017 et 2019.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Keanu Reeves est toujours intéressé à jouer à Wolverine

Après la sortie du troisième film, la société de production porte des lions ont annoncé qu’ils travaillaient sur un quatrième volet, Stahelski revenant à nouveau dans le fauteuil du réalisateur. En août 2020, il a été confirmé que le cinquième volet de » John Wick » était également en développement et qu’il entrerait en production juste après l’achèvement de » John Wick: Chapitre 4 ».

Cependant, en mars 2021, Lionsgate a retardé la production du chapitre cinq de » John Wick » en choisissant de continuer simplement avec le quatrième opus. Stahelski a expliqué pourquoi il avait décidé de ne pas faire les deux films en même temps et de se concentrer uniquement sur « John Wick : Chapitre 4 ». « Je ne me sentais pas bien de faire 4 et 5 ensemble », a déclaré le réalisateur, citant le fait que cela nécessiterait 200 jours de production exténuants.

Le prochain film, »John Wick : Chapitre 4 » sortira en salles le 24 mars.