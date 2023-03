The Movie Critic, le dixième film de Quentin Tarantino a déjà un scénario

La production du dernier film du cinéaste Quentin Tarantino devrait commencer à enregistrer cette année. Selon de nouvelles informations, Tarantino développe actuellement son dixième film, qui selon des sources proches de lui sera également son dernier.

Le prochain film a déjà son scénario écrit, avec le titre »Le critique de cinéma ». Tarantino sera le réalisateur, le tournage commençant à l’automne 2023. On ne sait pas pour le moment quel studio produira le film, mais le projet pourrait toucher des acheteurs potentiels dans les prochains jours.

Bien que l’intrigue de »The Movie Critic » soit toujours tenue secrète, on sait qu’elle se déroulera »à Los Angeles à la fin des années 1970 avec une femme au centre ».

En raison du titre, on suppose que la bande pourrait concerner le critique de cinéma influent Pauline Kaël, décédée en 2001 et connue pour ses affrontements avec les éditeurs et les cinéastes. À la fin des années 1970, Kael a brièvement travaillé comme consultant pour Paramount Pictures, prenant le poste à la demande de l’acteur Warren Beatty.

Tarantino est déjà connu pour tenir Kael en haute estime, ce qui suggérerait qu’il souhaitait dédier son dernier film à la vie des critiques, considérant que les reportages correspondent souvent à son histoire.

La carrière de Tarantino en tant que réalisateur a commencé avec » Reservoir Dogs », un film de 1992 qui comprenait sa réalisation et un scénario écrit par lui-même. Puis il enchaîne avec la première de »Pulp Fiction » et »Jackie Brown », pour ensuite faire une histoire en deux films avec »Kill Bill : Volume 1 » et »Kill Bill : Volume 2 », avec Tarantino considérant ces versements comme un seul film.

Il a ensuite réalisé »Death Proof », »Inglourios Bastards », »Django Unchained » et »The Hateful Eight ». Le neuvième film de Tarantino et le film le plus récent était « Il était une fois à Hollywood », sorti en 2019 par Sony Pictures.

Dans le passé, Tarantino a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de faire des films pour toujours, déclarant que son plan était toujours de faire 10 films ou de prendre sa retraite à 60 ans. La nouvelle que le 10e et dernier film de Tarantino est en préparation arrive un peu moins de deux semaines avant son 60e anniversaire, donc « The Movie Critic » pourrait être la dernière sortie du réalisateur.

« Je veux m’arrêter à un certain point », a déclaré Tarantino dans une interview en 2012. « Les réalisateurs ne s’améliorent pas en vieillissant. Habituellement, les pires films de sa filmographie sont les quatre derniers à la fin. Je suis tout au sujet de ma filmographie, et un mauvais film en ruine trois bons. Quand les réalisateurs deviennent obsolètes, ce n’est pas beau. »

»The Movie Critic » n’a pas encore de date de sortie.