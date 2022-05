« Better Call Saul »: l’histoire d’une mort inattendue

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La première moitié de la sixième et dernière saison de « Better Call Saul » fini avec Lalo Salamanca fait irruption dans l’appartement de Jimmy McGill et Kim Wexleret tuant un innocent, Howard Hamlin (Patrick Fabian).

Dans ‘Plan et exécution’ (6×07), le couple principal de la série de AMC exécute le plan pour mettre fin à la réputation d’Howard Hamlin dans l’affaire Sandpiper. Lors de la rencontre avec Irene Landr, Howard attaque verbalement le médiateur, en raison des photos qu’il a reçues du faux détective privé et de la drogue que Jimmy a plantée dans les clichés.

Bien sûr, la médiation se termine de la pire des manières, alors Howard se présente à l’appartement de Jimmy et Kim pour les réprimander pour tout ce qu’ils lui ont fait. A ce moment, Lalo apparaît, met le silencieux sur son arme et tire sur le personnage de Patrick Fabian.

Lorsque le corps sans vie d’Howard tombe aux pieds de Jimmy et Kim, la satisfaction face à la réussite de leur plan se transforme en culpabilité, qui les hantera longtemps et marquera leurs destins. Sans aucun doute, c’est la première étape de la transformation définitive de Jimmy McGill en Saul Goodman.

Howard est apparu dans l’appartement de Jimmy et Kim à la fin de la première partie de « Better Call Saul 6 » (Photo : AMC)

L’HISTOIRE DERRIÈRE LA MORT DE HOWARD

En conversation avec TVLine, le producteur exécutif de « Tu ferais mieux d’appeler Saul», Thomas Schnauz, a expliqué quelques détails sur la fin de la première partie de la dernière saison de la série télévisée AMCparmi eux, la mort d’Howard aux mains de Lalo Salamanca.

Schnauz a déclaré que l’issue tragique du personnage joué par Patrick Fabian n’était pas connue depuis le début. « Non, nous ne savions pas. Au début de la saison, si vous m’aviez demandé quand ce serait, je ne l’aurais pas su. Il aurait probablement pu deviner qu’il ne survivrait pas, mais il ne savait pas comment.”.

« Nous savions pertinemment que la poursuite d’Howard par Jimmy et Kim mènerait à quelque chose de très mauvais. Nous ne savions pas qu’il allait lui tirer dessus, mais nous savions que quelque chose de grave devait arriver à cause de ce qu’ils faisaient. Je n’ai pas pu m’en sortir indemne. Indépendamment des différents scénarios, nous ne savions pas avec certitude que Howard mourrait, mais au fur et à mesure, nous nous sommes dit « eh bien, c’est là que ça se passe ».», a-t-il indiqué.

De même, il a souligné que les derniers événements se dirigeaient déjà vers ce résultat : «Il y a un nuage noir suspendu au-dessus de tout. Je ne pense pas que l’accord Sandpiper soit dans l’esprit de Jimmy et Kim après ce qui s’est passé à la fin de l’épisode. Nous avons passé plus de temps sur cette arnaque que sur n’importe quelle autre dans l’histoire de la série, montrant chaque étape, et nous avons fait quelque chose que nous ne faisons pas toujours, c’est-à-dire cacher certaines informations au public, comme que le détective privé est sur Jimmy et Du côté de Kim. , au lieu de se ranger du côté d’Howard. C’était la plus grande chose que nous avons cachée au public”.

De son côté, le co-créateur de «Tu ferais mieux d’appeler Saul», a déclaré Peter Gould Divertissement hebdomadaire Quoi « l’une des questions que je veux que les gens posent est pourquoi êtes-vous allé à l’appartement de Jimmy et Kim ? Quelle intrigue ? Est-il en train de régler de vieux comptes parce qu’il n’arrive pas à rattraper Gustavo Fring ? Ou y a t il quelque chose d’autre? les réponses viendront”.