Qui est Thomas Brodie-Sangster? Tout ce qu’il faut savoir sur l’acteur de «  The Queen’s Gambit  »

Si vous avez regardé la nouvelle émission Netflix (et très addictive), Le gambit de la reine, vous vous demandez peut-être qui est l’acteur qui joue Benny Watts.

Tout d’abord, si vous n’avez pas regardé Le gambit de la reine Pourtant, il s’agit d’un joueur d’échecs orphelin nommé Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) qui doit lutter contre la dépendance tout en s’efforçant de devenir le meilleur joueur d’échecs du monde.

Le charmant Benny Watts, joué par Thomas Brodie-Sangster, est également un champion d’échecs qui commence comme le rival d’Harmon mais devient ensuite ami avec elle.

De qui est Thomas Brodie-Sangster Le gambit de la reine?

Vous reconnaissez peut-être Brodie-Sangster de L’amour en fait.

Thomas Brodie-Sangster est le plus reconnaissable pour avoir joué le rôle du petit garçon, Sam, dans le film de vacances L’amour en fait. Il a même déclaré qu’il était davantage reconnu pendant la période des fêtes en raison de son rôle dans le film emblématique de Noël.

Aujourd’hui, il a 30 ans, né le 16 mai 1990, ce qui fait de lui un Taureau.

L’avis de Brodie-Sangster sur L’amour en fait: «C’est juste une question d’amour, de camaraderie et de convivialité. C’est un peu ringard et parfois un peu irréaliste et la partition est vraiment amoureuse, mais elle suit plusieurs chemins différents et différentes personnes et différentes façons dont les gens peuvent tous trouver l’amour. Je pense qu’il y a quelque chose de très simple à ce sujet.

Bien qu’il n’ait pas regardé le film depuis des années, il a déclaré: «Je pourrais regarder 10 minutes de temps en temps, mais la dernière fois que je me suis assis et que je l’ai regardé tout au long? Mon Dieu, je ne sais pas, ça pourrait être la première! «

De quelles émissions de télévision et de quels films connaissez-vous Brodie-Sangster?

Vous reconnaîtrez peut-être Thomas Brodie-Sangster d’être apparu dans les saisons 3 et 4 de Le Trône de Fer comme Jojen Reed.

Cependant, il dit qu’il n’a même pas fini de regarder toute la série. « Je suis encore à la moitié de la saison quatre, je n’ai pas la bonne chaîne et j’en ai juste perdu un peu … Je pensais l’autre jour que je devrais probablement la revoir, car c’était vraiment bien », a déclaré l’acteur .

Thomas Brodie-Sangster a également joué le rôle de Newt dans le Coureur de labyrinthe films.

Vous pouvez même reconnaître sa voix, car il a exprimé le rôle de Ferb dans Phineas et Ferb.

Qui est la petite amie de Thomas Brodie-Sangster?

La petite amie de Thomas Brodie-Sangster est le mannequin et photographe de 24 ans Gzi Wisdom. Elle est née en Australie mais vit actuellement à Londres.

Wisdom gère également sa propre boutique remplie de tenues vintage sur l’application Depop. Elle aime aussi la musique et a même écrit et enregistré une chanson «Morning Sun» en 2018.

Le couple a commencé à se fréquenter début 2019.

Où habite Thomas Brodie-Sangster?

Brodie-Sangster vit dans le sud de Londres.

Il est né à Southwark, au Royaume-Uni et est très proche de sa famille puisque son père, sa mère et sa sœur vivent également dans le sud de Londres. Brodie-Sangster passe son temps libre à jouer de la basse et à rouler dans sa vieille voiture d’école, qui figure dans le clip «Ballad of You & I» de l’hôtel Lux.

Malgré ses titres d’acteur, c’est une personne assez privée.

Thomas Brodie-Sangster a à peine les médias sociaux. Il n’a pas Instagram.

Il a même été rapporté qu ‘«il n’est pas non plus très doué avec son téléphone portable. Ce n’est pas qu’il n’en ait pas, il ne l’allume tout simplement pas toujours.

Cependant, il a un Tcompte witter et l’a utilisé pour «sortir de l’hibernation des réseaux sociaux».

Quelle est la valeur nette de Thomas Brodie-Sangster?

Thomas Brodie-Sangster a une valeur nette d’environ 2 millions de dollars.

