Un flic accusé dans l’affaire Breonna Taylor est maintenant poursuivi pour agression sexuelle

Brett Hankison, l’ancien officier du LMPD inculpé dans le cas de Breonna Taylor, est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme après lui avoir proposé de la ramener chez elle depuis un bar où il travaillait.

Le seul officier officiellement inculpé pour son implication dans le meurtre de Breonna Taylor ferait face à de nouvelles accusations d’agression sexuelle, rapporte TMZ. Margo Borders a intenté une action en justice contre Brett Hankison avec des allégations d’agression sexuelle contre elle après s’être rendue dans un bar où il travaillait par équipes de sécurité. Borders dit que Hankison lui a offert un tour après avoir été ivre au bar au moment où il fermait. Elle prétend qu’une fois qu’il l’a déposée, il s’est invité chez elle où il s’est assis sur le canapé alors qu’elle était dans sa chambre à coucher. Borders a continué à dire dans des documents judiciaires qu’il s’était invité dans sa chambre après qu’elle s’était endormie. Quand elle s’est réveillée, elle dit que Hankison l’a agressée sexuellement. Elle dit qu’elle a crié pour le faire descendre et que l’ancien officier du LMPD a été saisi de son uniforme et est parti. En avril 2018, je suis allé dans un bar avec des amis. Je suis allé appeler un uber à la maison et un policier que j’avais … Publié par Margo Borders le jeudi 4 juin 2020 Dans les documents légaux déposés, Borders révèle qu’elle a été contactée par Hankison le lendemain qui a insisté sur le fait que tout était consensuel. Apparemment, elle n’est pas la seule. Elle ajoute qu’il y a 10 autres femmes qui ont fait des déclarations anonymes avec des allégations d’agression sexuelle contre Hankison. Et bien qu’il semble qu’elle n’ait jamais déposé de rapport de police, elle affirme que les femmes qui ont fait des réclamations similaires contre Hankison l’ont fait. En plus de Hankison, Borders poursuit également les collègues et les superviseurs de Hankison, alléguant qu’ils étaient complices de ses abus. [Via]