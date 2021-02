Quand les mobiles à batterie étaient une réalité: c’était le SpareOne Plus

Ce « mobile » fonctionnait avec une seule batterie et n’avait pas d’écran.

La batterie est l’un des éléments les plus importants d’un smartphone. Parce qu’aucun de nous ne veut être bloqué en milieu de journée, nous recherchons généralement des appareils mobiles avec une bonne autonomie ou, à défaut, une charge rapide.

Comme beaucoup d’entre vous s’en souviendront, au début, les smartphones étaient livrés avec des batteries amovibles, ce qui permettait d’augmenter la durée de vie utile des téléphones puisque vous ne deviez remplacer qu’une batterie par une autre lorsqu’elle était usée. Cependant, avec l’excuse de rendre les smartphones plus élégants et surtout plus fins, cette fonctionnalité a été perdue.

Mais, Saviez-vous que les mobiles alimentés par batterie ont vu le jour? Et oui, la durée de ces derniers dépassait de loin celle des téléphones actuels.

C’était le SpareOne Plus, le téléphone qui fonctionnait sur piles

Le SpareOne Plus était un terminal assez différent. Non seulement parce que d’une part c’était un dispositif de soutien puisqu’il a été conçu pour les urgences (conçu pour les premiers intervenants au début) mais parce qu’il n’avait besoin que d’une pile AA pour son fonctionnement.

Le plus curieux est que si les terminaux actuels durent un ou deux jours maximum d’utilisation, ce terminal curieux pourrait être en mode veille jusqu’à 15 ans (selon le compte GSMArena). En plus de cela, c’était étanche.

Bien sûr, le SpareOne Plus était un terminal vraiment basique. Il n’avait qu’une connectivité 2G et évidemment nous ne pouvions pas accéder aux réseaux sociaux ou à WhatsApp avec. Cela servait essentiellement à passer un appel téléphonique.

Comme beaucoup d’autres terminaux de l’époque, vous pouvez enregistrer jusqu’à 9 contacts favoris pour y accéder instantanément avec le clavier de l’appareil et, contrairement aux autres mobiles, cela n’avait pas d’écran. Une voix vous a dit quel numéro vous aviez composé au cas où l’on ferait une erreur en composant le numéro …

La batterie a duré 10 heures en conversation et nous n’avions besoin que d’une carte SIM pour faire fonctionner le téléphone. Malheureusement, il n’avait pas de radio FM, ce que les mobiles les plus basiques avaient.

Le SpareOne Plus n’a pas eu beaucoup de succès en raison de son prix élevé de 60 dollars et on comprend aussi, par l’absence d’écran. Des années plus tard, une version avec 3G est sortie mais il semble que peu de gens se soient intéressés.

