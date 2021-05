Justin Timberlake et son fils Silas, 6 ans, partagent un moment mignon en jouant avec des sabres laser ensemble

Stars Wars Day a peut-être eu lieu il y a deux semaines, mais il n’est jamais trop tard pour se battre au sabre laser avec votre fils!

Justin Timberlake a partagé samedi une adorable vidéo sur Instagram d’une récente visite à Walt Disney World avec son fils de 6 ans, Silas, où ils ont embrassé leur Jedi intérieur. Dans le court clip, le chanteur de 40 ans et son fils ont brandi leurs sabres laser verts et bleus et se sont cognés le poing. Timberlake a également partagé une photo d’eux marchant main dans la main et un tiers du duo père-fils en plein duel.

«Je ne sais pas qui paniquait le plus … moi ou mon enfant de six ans», a écrit Timberlake sous-titré. «C’était le plus cool. Un grand merci à @waltdisneyworld pour ce merveilleux voyage. »

Le lauréat d’un Grammy a également publié des coulisses de sa journée à Walt Disney World sur ses histoires Instagram.

«Lorsque votre enfant de six ans assemble son sabre laser deux fois plus vite que vous», Timberlake a légendé ce doux moment.

Justin Timberlake et son fils Silas. Justin Timberlake

Justin Timberlake et son fils Silas à Walt Disney World. Justin Timberlake

Silas est devenu un grand frère l’année dernière après que Timberlake et sa femme Jessica Biel aient accueilli leur deuxième enfant au cours de l’été. Le couple n’a révélé son nom – Phineas – ni confirmé la nouvelle que plus tôt cette année lors de l’apparition de Timberlake sur «The Ellen DeGeneres Show» en janvier.

« Il est génial et il est si mignon … et personne ne dort », a déclaré Timberlake à l’animatrice Ellen DeGeneres. « Nous sommes ravis et ne pourrions pas être plus heureux. »

Timberlake et Biel sont généralement privés de leurs deux enfants, mais au fil des ans, ils ont partagé des histoires. Après avoir accueilli Silas, Timberlake s’est ouvert à AUJOURD’HUI en 2016 sur la façon dont la paternité avait changé sa vie.

«Cela change tout», a déclaré Timberlake à Willie Geist. « Vous vous réveillez littéralement le matin, vous vous regardez dans le miroir et vous dites: ‘Je n’ai aucune idée de ce que je fais.' »

«Ils vous apprennent», a-t-il ajouté. « C’est fou. … Le regarder apprendre des choses, cette nouvelle appréciation pour eux deux – (ma femme et mon fils) – et donc c’est humiliant, et c’est humiliant en même temps. »

