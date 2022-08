Christina Ricci flattée que Tim Burton lui ait demandé de faire partie de la série mercredi de Netflix

Lorsqu’il a été annoncé que Tim Burton développait une nouvelle série basée sur le Famille Addams mercredi Addams pour Netflix, les fans ont immédiatement demandé à Christina Ricci de jouer un rôle dans la série. En tant que l’un des premiers rôles de l’actrice, Ricci est apparue comme la fille austère de Gomez et Morticia dans le film de 1990 La famille Addams et sa suite Valeurs de la famille Addams. Cependant, cette fois-ci, la série, qui s’intitule simplement Mercredicomportera Pousser un cri star Jenna Ortega dans le rôle titulaire en tant qu’adolescent mercredi Addams, mais Ricci apparaîtra dans un rôle non divulgué.

Bien sûr, la prestation pince-sans-rire de Ricci mercredi il y a plus de 30 ans était l’une de ces performances qui captent immédiatement l’imagination du public. Pour cette raison, certains auront besoin d’un peu de conviction pour savoir si Ortega peut apporter quelque chose au rôle qui fera d’elle la Mercredi Addams de sa génération et l’aidera à gagner des fans plus âgés. Pour sa part, Ricci est plus qu’heureuse de voir quelqu’un d’autre assumer le rôle et est simplement heureuse de faire partie de la nouvelle itération d’une petite manière. Elle a dit à Variety :

« J’étais vraiment flatté d’être sollicité et d’être sollicité par Tim. C’est agréable de faire partie de cette prochaine itération de ce personnage. C’est amusant à regarder et c’est amusant de voir les points de vue des autres et ce qu’ils mettent d’eux-mêmes dans quelque chose comme ça.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun détail sur le nouveau personnage que Ricci jouera dans la série, mais malgré les appels des fans pour qu’elle passe à jouer la séduisante mère de mercredi, Morticia, ce rôle est allé à Catherine Zeta-Jones.

Jenna Ortega apportera une itération différente de mercredi à Netflix

Bien que mercredi n’ait pas été l’objet principal de l’un des Films de la famille Addams, dans la nouvelle série, elle occupera le devant de la scène alors que l’émission se concentre sur son temps en tant qu’étudiante à la Nevermore Academy. Le synopsis révèle qu ‘ »elle doit naviguer dans de nouvelles relations très enchevêtrées, maîtriser sa capacité psychique émergente et contrecarrer une monstrueuse tuerie qui terrorise l’école locale. Et si cela ne suffisait pas à faire face, mercredi doit également résoudre le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans.





La productrice exécutive de la série, Gail Berman, a précédemment parlé de la nouvelle version moderne du personnage, la qualifiant d’adaptation « intelligente » qu’elle aimait faire partie d’un fan de longue date de la franchise. Dit-elle:

« Tous les accessoires vont à [creators] Al Gough et Miles Millar. C’est leur bébé avec Tim Burton. C’est un récit moderne de l’histoire, c’est une nouvelle interprétation intelligente. Vous n’avez jamais vu cela auparavant. J’adore la famille Addams, j’ai toujours pensé que c’était une marque incroyable et sous-utilisée. J’ai rencontré Kevin Mizracki il y a très, très longtemps. Les droits étaient devenus disponibles et nous avons sauté le pas. J’avais un contrat à l’époque avec la MGM pour la télévision, et ils ont tout de suite embarqué pour un long métrage d’animation. Cela a été un partenariat merveilleux, et mercredi en a été le prolongement. »

Mercredi fera ses débuts sur Netflix juste à temps pour Halloween.