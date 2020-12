L’unité de voitures autonomes d’Apple est désormais dirigée par le chef de l’IA qui supervise Siri: rapport

Tendance FP10 déc.2020 14:47:39 IST

Apple Inc a transféré son unité de voiture autonome sous John Giannandrea, qui est le principal responsable de l’intelligence artificielle de la société. Giannandrea supervisera les travaux de l’entreprise sur un système autonome qui pourrait à terme être utilisé dans sa propre voiture, signalé Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont déclaré à la publication que Titan, qui est le nom du projet, est dirigé par Doug Field et que Field et son équipe d’ingénieurs ont migré vers le groupe d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique de Giannandrea.

Cependant, un porte-parole d’Apple a nié avoir commenté les développements.

L’ancien vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, Bob Mansfield, a récemment pris sa retraite, ce qui a conduit Giannandrea à prendre le relais. Field avait l’habitude de faire un rapport à Mansfield. Mansfield avait initialement pris sa retraite d’Apple en 2012. Cependant, il est revenu pendant moins d’un an en tant que vice-président principal en charge de la technologie des puces. Il a démissionné de son poste en 2013 et est resté consultant à temps partiel depuis lors.

Selon le rapport, Giannandrea a rejoint Apple en 2018 en tant que vice-président de la stratégie d’IA et de l’apprentissage automatique. Il a été promu à l’équipe de direction d’Apple en tant que vice-président senior plus tard la même année. Giannandrea avait auparavant dirigé les équipes d’apprentissage automatique et de recherche de Google. Outre le projet automobile, il est également responsable de Siri et des technologies d’apprentissage automatique pour les produits Apple.

Apple avait décidé de construire un véhicule électrique pour rivaliser avec Tesla et d’autres fabricants en 2014. Cependant, ils ont régressé leur projet en raison de problèmes de leadership et de défis techniques. Apple a ramené Mansfield pour diriger l’effort et Mansfield, maintenant à la retraite, a supervisé le passage du développement d’une voiture au système autonome.

