Justice League contre Avengers : qui gagne ?

Quelle équipe gagnerait dans ce qui serait le crossover le plus impressionnant ? D’un côté nous avons la Justice League de DC et de l’autre les Avengers de Marvel.

Avengers contre Justice League

Le monde n’est pas prêt pour un croisement de l’ampleur proposée par ces lignes. La Justice League et les Avengers Ce sont les deux équipes de super-héros par excellence du Univers étendu DC et le Univers cinématographique Marvel. La chance de ces groupes de l’industrie cinématographique hollywoodienne semble sourire à ceux dirigés par Iron Man, après tout, ils ont déjà 4 films sortis avec deux autres titres dans un futur proche.

Le cas de la Ligue des Justiciers C’est drôle : il a créé une coupe du film réalisé par Joss Whedon qui a remplacé Zack Snyder qui a eu une tragédie familiale à cause du suicide de sa fille. Le film est sorti en salles en 2017 et a été un flop retentissant au box-office, tant pour les critiques que pour les fans. Des années plus tard et après une importante campagne fandom, il a été créé en hbo max la coupe originale de la bande est la responsabilité absolue de Zack Snyder et le garçon a été un succès en lui donnant tout ce que les fans de DCEU attendaient.

Maintenant, le moment le plus attendu est arrivé lorsque nous essayons de contextualiser ce qui se passerait dans un combat entre la Justice League et les Avengers. Nous allons utiliser les formations originales des deux équipes. De cette façon le Ligue des Justiciers Il est composé de Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, Cyborg et Flash. Les vengeurs ils sont représentés par Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Black Widow et Hawkeye.

Justice League contre Avengers ! Tout ou rien

Quant aux personnages les plus puissants des deux équipes, Superman peut affronter Thor tandis que Wonder Woman combat Hulk. On a déjà vu Diana dans le film batman contre superman face à une créature similaire comme Doomsday le faisant d’une manière exceptionnelle. Le troisième poids lourd du vengeursIron man, serait la cible de Cyborg, un héros qui a la capacité de pirater les systèmes de Tony Stark et de le vaincre grâce à sa technologie extraterrestre qui surpasse tout ce que l’homme connaît.

Batman aurait la responsabilité de contrer le stratège de l’équipe de merveillenous parlons de Captain America, dans ce qui serait sûrement le combat le plus proche de la dispute Vengeurs/Justice League. Qui sortirait vainqueur de ce duel particulier? Bruce Wayne s’entraîne depuis des années et dispose d’innombrables armes. Steve Rogers est un super soldat avec un bouclier en vibranium. Cravate!

Aquaman est un gars très puissant, ne le sous-estimez pas, il pourrait facilement vaincre Hawkeye même si l’archer de merveille Vous pouvez utiliser une flèche spéciale avec des surprises telles que des explosifs ou un poison qui parvient à pénétrer la peau d’Arthur Curry, qui est presque indestructible, prête à résister à l’environnement hostile des profondeurs les plus profondes de l’océan. Encore un point pour l’équipe Univers étendu DC.

L’issue d’une bataille inégale reste à voir : The Flash contre Black Widow. Natasha Romanoff est l’une des femmes avec le plus d’options lorsqu’il s’agit d’un match en tête-à-tête, mais Barry Allen est hors de sa ligue. On parle d’un super-héros qui peut se déplacer à la vitesse de la lumière et qui serait même la carte gagnante du Ligue des Justiciers dans un affrontement contre le vengeurs qu’ils n’ont personne qui puisse contrer cette capacité. Du moins pas dans leur gamme d’origine !

