Qui est Samantha Lewes, la première épouse de Tom Hanks?

L’acteur Tom Hanks a joué dans plusieurs films emblématiques comme «Cast Away», «Forrest Gump» et «A Beautiful Day in The Neighborhood». Il a remporté plusieurs Oscars, des Golden Globe Awards et tout autre type de prix auquel vous pouvez penser.

Hanks est une star bien-aimée. Mais est-il aussi doué dans sa vie personnelle que dans ses films?

Tom Hanks et Rita Wilson sont mariés depuis si longtemps et avec tant de succès que nous avons tous tendance à considérer Hanks comme le mari parfait. Cependant, peu de gens réalisent qu’il a déjà eu un mariage qui s’est terminé par un divorce.

Qui était la première femme de Tom Hanks, Samantha Lewes?

En 1978, Hanks a épousé sa première femme Samantha Lewes, qui était déjà la mère de son fils Colin Hanks. Lewes était avec lui au début de sa carrière, alors qu’il avait encore du mal à trouver un travail stable en tant qu’acteur.

Le couple est resté ensemble alors qu’il construisait sa carrière à Hollywood et avait même un deuxième enfant, Elizabeth, mais le mariage a finalement pris fin en 1987. À ce moment-là, Hanks avait rencontré sa future épouse Rita Wilson et savait qu’il voulait l’épouser une fois. il a finalisé son divorce.

Samantha Lewes est née le 29 novembre 1952 à San Diego, Californie, États-Unis sous le nom de Susan Jane Dillingham.

Hanks et Lewes étaient des amoureux de l’université.

Lewes a grandi en Californie et a rencontré Hanks à l’université. Il n’y a pas beaucoup de détails disponibles sur leur relation précoce, mais nous savons avec certitude qu’ils ont eu un bébé en 1977. Ils n’étaient pas mariés à la naissance de leur fils Colin.

Ils se sont finalement mariés en 1978 autour du deuxième anniversaire de Colin. Tous les trois ont déménagé à New York ensemble en 1979. Hanks travaillait alors dans le théâtre, avec juste quelques petits rôles de film à venir.

La carrière de Hanks a commencé à s’améliorer au début des années 80.

En 1980, Hanks a fait sa grande pause dans la série télévisée « Bosom Buddies ». Lui et sa famille ont déménagé à Los Angeles pour ce concert, et lui et Lewes ont eu leur deuxième enfant, Elizabeth, en 1982.

Lewes avait même une place dans la série, jouant une serveuse dans un épisode de 1981.

Lewes n’était pas la seule épouse d’un de ses acteurs à avoir travaillé sur « Bosom Buddies ».

Rita Wilson a également eu un rôle sur « Bosom Buddies » en 1981, et elle et Hanks étaient attirés l’un vers l’autre même alors. Cependant, il était toujours marié et rien ne sortit de cette rencontre.

Mais cinq ans plus tard, lorsqu’ils travaillaient ensemble sur le film «Volunteers», cela allait changer. «Rita et moi nous sommes juste regardés et – kaboing – c’était tout. J’ai demandé à Rita si c’était la vraie chose pour elle, et cela ne pouvait tout simplement pas être nié », a-t-il déclaré à propos de son histoire d’amour avec Wilson.

Hanks et Lewes se sont séparés en 1987.

Hanks n’admet pas une liaison avec Wilson avant que lui et Lewes ne se séparent, mais il reconnaît que le divorce n’était pas son plan idéal pour sa vie.

Ses propres parents avaient divorcé quand il était jeune et ils se sont chacun remariés plusieurs fois, le laissant sans réel sentiment de sécurité dans sa situation familiale. Ce n’était pas ce qu’il voulait pour ses propres enfants.

«Je cherchais quelque chose que je n’avais pas trouvé quand j’étais enfant», a-t-il déclaré dans une interview. « Et un mariage brisé signifiait que je condamnais mes propres enfants au genre de sentiments que j’avais à leur âge. »

Hanks avait l’impression d’être trop jeune pour son premier mariage.

Rétrospectivement, Hanks a vu ses propres lacunes dans son mariage avec Lewes. Depuis qu’ils s’étaient réunis à l’université, la plupart de leur relation a eu lieu lorsqu’ils étaient très jeunes. Avoir un bébé si tôt a également contribué au stress entre eux.

«J’étais trop jeune et trop peu sûr de moi pour me marier», se souvient-il. « J’avais 23 ans et mon fils Colin avait déjà deux ans lorsque je me suis marié pour la première fois. Je n’étais pas vraiment prêt à assumer ces responsabilités. »

Cependant, Hanks a admis qu’avoir des enfants à un jeune âge était la plus grande chose qui lui soit jamais arrivée, en disant: « Je n’ai pas fumé de pot. Je n’ai pas pris de drogue, je n’étais pas un fêtard. Je n’ai pas bu. trop, je me suis couché 10 minutes après 22 heures. «

Son deuxième mariage a eu beaucoup plus de succès.

Après le chaos d’être un jeune couple alors que Hanks avait du mal à devenir acteur, sa relation avec Rita Wilson était une expérience très différente.

« Honnêtement, je me suis marié dans une structure familiale classique de l’ancien monde dans laquelle les gens aiment passer du temps les uns avec les autres et construire leur vie pour pouvoir le faire », a-t-il déclaré à propos de son mariage actuel. « Cela ne faisait pas partie de mon existence jusque-là. Et vous savez quoi … J’ai découvert qu’il n’y avait pas de substitut à cela. Il y a un tel avantage à être impliqué dans les détails quotidiens de la vie de chacun. . C’est un merveilleux tissu dans lequel exister. «

Hanks a épousé Rita Wilson le 30 avril 1988.

Les enfants plus âgés de Hanks se souviennent de phases très distinctes de sa vie et de sa carrière.

Hanks et Wilson ont deux enfants ensemble, Chet et Truman, mais ces garçons sont nés après qu’il soit devenu un acteur établi. Ses deux enfants plus âgés se souviennent de sa vie avec Lewes, qui avait été si différente de ses dernières années.

«Mon fils Colin est né quand j’étais très jeune», se souvient-il. «Ainsi que ma fille, mais cela signifie que nous avons cette compréhension de la gestalt parce qu’ils se souviennent quand leur père était juste un gars qui essayait, vous savez, de payer le loyer.

L’article continue ci-dessous

Colin Hanks est un acteur, marié à la publiciste Samantha Bryant (aucun lien avec le regretté Kobe Bryant). Ils ont deux filles ensemble, Olivia et Charlotte. La fille de Hanks, Elizabeth, est également actrice et productrice.

Samantha Lewes est décédée en 2002.

Tragiquement, l’ex-femme de Tom Hanks, Lewes, est décédée d’un cancer des os en 2002. Ses enfants avaient 20 et 24 ans à l’époque, mais elle n’avait que 49 ans elle-même.

Depuis sa mort, son fils Colin Hanks a créé une carrière d’acteur réussie, apparaissant dans des films et des émissions de télévision comme « Orange County », « Band of Brothers », « The House Bunny », « NCIS » et « Jumanji: The Niveau suivant. » Elizabeth Ann Hanks est une écrivaine qui a été publiée dans The Guardian, The New York Times et Buzzfeed.

Lewes ne s’est jamais remariée après sa séparation avec Hanks, et son fils Colin a révélé qu’elle ne sortait pas beaucoup non plus dans une interview en 2018 sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard.

Hanks et Wilson sont maintenant mariés depuis 33 ans.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.