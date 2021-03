L’équipage de la station spatiale déplace le vaisseau spatial Soyouz vers un nouveau parking avant les nouveaux arrivants

Vendredi 19 mars, deux cosmonautes russes et un astronaute de la NASA ont fait le tour de la Station spatiale internationale, alors qu’ils déplaçaient leur vaisseau spatial Soyouz en prévision de l’arrivée du prochain équipage.

Le commandant de l’expédition 64, Sergey Ryzhikov, et l’ingénieur de vol Sergey Kud-Sverchkov, tous deux de la société spatiale d’État russe Roscosmos, et l’ingénieur de vol Kate Rubins de la NASA, ont enfilé leurs combinaisons de pression Sokol, sont montés à bord de leur vaisseau spatial russe Soyouz MS-17, puis se sont détachés de la Port face à la terre du Rassvet Mini-Research Module 1 (MRM 1) à 12 h 38 HAE (16 h 38 GMT).

« Séparation! » Ryzhikov a transmis par radio au contrôle de mission de la Russie à l’extérieur de Moscou alors que le Soyouz quittait la station spatiale.

Le vaisseau spatial russe Soyouz MS-17 avec le commandant de l’expédition 54 Sergey Ryzhikov et l’ingénieur de vol Sergey Kud-Sverchkov, tous deux de la société spatiale d’État russe Roscosmos, et l’ingénieur de vol Kate Rubins de la NASA, à bord est vu depuis une caméra à l’extérieur de la Station spatiale internationale car il est transféré du module Rassvet à Poisk le vendredi 19 mars 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

S’éloignant lentement de Rassvet à une vitesse inférieure à un pied par seconde (0,2 mètre par seconde), le Soyouz a atteint une distance de séparation d’environ 40 mètres et s’est arrêté pendant que les contrôleurs au sol et Ryzhikov s’assuraient que les systèmes du Soyouz étaient correctement configuré.

Ryzhikov a piloté le Soyouz lors d’un survol du segment russe du laboratoire en orbite, du nadir au zénith, en passant par les véhicules cargo Progress MS-16 et Progress MS-14 tout en manœuvrant vers le port face à l’espace du Poisk Mini -Module de recherche 2 (MRM 2).

Après une autre brève pause pour s’assurer que le Soyouz était aligné avec Poisk, Ryzhikov, Kud-Sverchkov et Rubins se reconnectaient avec le staton spatial à 13 h 12 HAE (17 h 12 GMT), 34 minutes après le désamarrage.

« En attente de contact. Contact confirmé! » dit Ryzhikov.

« Félicitations pour l’amarrage réussi », a répondu le contrôle de mission.

Le vaisseau spatial russe Soyouz MS-17 est vu depuis une caméra à l’extérieur de la Station spatiale internationale après s’être amarré au Poisk Mini Research Module 1 (MRM 1). Les équipiers de l’expédition 64 Sergey Ryzhikov, Sergey Kud-Sverchkov et Kate Rubins ont déplacé le Soyouz du port face à la Terre sur le module Rassvet le vendredi 19 mars 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Les écoutilles entre le Soyouz et la station devaient s’ouvrir vers 15 h 30 HAE (19 h 30 GMT).

Le déménagement du Soyouz MS-17 a libéré le port de Rassvet pour l’arrivée d’un autre vaisseau spatial Soyouz, MS-18, qui lancera trois membres d’équipage pour l’Expédition 65 de la station en avril. Les cosmonautes de Roscosmos Oleg Novitsky et Piotr Dubrovnik, ainsi que l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei, doivent décoller le 9 avril du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan.

Vue de l’affichage des données à bord du vaisseau spatial russe Soyouz MS-17 à l’approche d’un redocking avec la Station spatiale internationale le vendredi 19 mars 2021. Les équipiers de l’expédition 64 Sergey Ryzhikov, Sergey Kud-Sverchkov et Kate Rubins ont déplacé le Soyouz de la Terre- face au port sur le module Rassvet au port face à l’espace sur le module Poisk. (Crédit d’image: NASA TV)

Le mouvement Soyouz a été fait pour garder Poisk ouvert pour les futures sorties dans l’espace. Le module a été utilisé pour la première fois comme sas en novembre 2020. Avec l’équipage du MS-17 devant quitter la station spatiale pour la Terre le 17 avril et amarrant le Soyouz MS-18 au Rassvet, Poisk sera ouvert pour soutenir le russe. activités extravéhiculaires.

Les délocalisations de Soyouz ne sont pas courantes, mais elles ne sont pas rares non plus. Au cours des 20 ans d’histoire des opérations humaines sur les stations spatiales internationales, les équipages ont maintenant replacé leur vaisseau spatial Soyouz à 19 reprises dans différents ports. 29 autres mouvements de Soyouz ont été effectués par des cosmonautes sur des stations spatiales russes antérieures, pour un total de 48 délocalisations depuis 1978.

