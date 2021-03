Le chasseur de trophées Mark Cerny ignore le Platine s’il nécessite un jeu en ligne

L’architecte en chef de la PlayStation 5, Mark Cerny, qui a récemment déverrouillé le trophée Platine en Les âmes du démon, sait vraiment ce qu’il fait en ce qui concerne ces gongs numériques insaisissables. Le génie derrière les systèmes précédents de Sony a participé à une nouvelle interview avec Game Informer où il se plonge dans le genre de trophées Platine qu’il tente de débloquer ainsi que la culture entourant les bibelots. Il déclare qu’il évite complètement de viser l’achèvement à 100% d’un jeu s’il nécessite un jeu en ligne après une mauvaise expérience dans le titre PS3 Resistance: Fall of Man.

Après avoir noté qu’il a déverrouillé le trophée Platine pour Rocket League, Cerny a déclaré: « C’est le seul trophée Platine que je connaisse qui a un composant multijoueur. Les joueurs de MP sont tout simplement trop bons! Je me souviens avoir été sur la Résistance : L’équipe de conception de Fall of Man sur PS3 et j’ai joué au jeu pendant des centaines d’heures – je pouvais terminer la campagne avec la difficulté la plus difficile – et le week-end, je suis allé en ligne et j’ai pensé montrer mes compétences. a fini par être dominé par les joueurs qui jouaient au jeu pour la toute première fois. Donc, si le Trophée Platine a besoin en ligne, je l’ignore. » Nous sommes là avec vous, Mark. Obtenez ces trophées multijoueurs embêtants d’ici.

Ailleurs, l’architecte de la console explique comment il va « jeter un coup d’œil » aux guides Trophy pour voir s’il existe des exigences ennuyeuses pour le Platinum. Il se retrouve également parfois au-dessus de sa tête avec plus de contenu optionnel qu’il ne l’avait négocié, Cuphead lui donnant une période difficile en ce moment. « Je l’ai battu, mais maintenant je dois le faire en difficulté expert. Parce que je ne sais pas si je pourrai le faire ou non, je commence sur les boss les plus difficiles – ceux que les gens disent ils ont abandonné. Si je peux surmonter les cinq plus difficiles, alors je saurai que je peux tout faire le reste. «

Cerny signe ensuite en recommandant aux joueurs PlayStation d’essayer de débloquer les trophées Platine dans Horizon Zero Dawn, Astro Bot Rescue Mission, Gravity Rush Remastered et Ghost of Tsushima. Une excellente gamme de titres, si nous le disons nous-mêmes. Avez-vous déverrouillé l’un de ces derniers bibelots? Êtes-vous aussi déterminé à débloquer des trophées Platine que Mark Cerny? Faites votre cas dans les commentaires ci-dessous.