Les agents de Dove Cameron, star de Les agents du SHIELD, sauteraient sur l’occasion de rejoindre un autre projet MCU

Le favori de Disney, Dove Cameron, a eu quelques rôles dans les films Marvel, qu’il s’agisse de la voix off d’un personnage animé ou de son rôle mineur dans Les Agents du SHIELD, à l’époque où on pensait qu’il faisait partie du MCU, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne serait pas heureuse d’assumer un autre rôle Marvel à l’avenir si on lui en offrait un. Alors qu’une fois un favori pour jouer Sabrina Spellman dans Les aventures glaciales de Sabrina sur Netflix, Cameron a eu beaucoup de succès dans les goûts de Disney Descendance, et tourne actuellement The CW’s Les Supers Nanas, série d’action en direct, elle n’est donc certainement pas étrangère au monde des adaptations de bandes dessinées. Cela pourrait-il signifier qu’une nouvelle aventure Marvel est dans les cartons pour le brillant avenir de la jeune actrice ?

En parlant à Popculture lors de la promotion de sa dernière apparition dans la série de comédie musicale Schmigadoon !, Cameron a déclaré qu’on lui demandait toujours de jouer des personnages de bandes dessinées. « Je ne peux pas me les enlever », a-t-elle déclaré. « Je les ai battus à ma porte. Ouais. Je veux dire, écoutez – je suis un grand geek de Marvel. C’est une autre chose où ce serait juste un rêve pour moi. Je suis un grand geek d’action, et un grand geek de la bande dessinée et l’idée de faire partie de n’importe quelle sorte de franchise Marvel est quelque chose qui m’attire beaucoup. Donc, si j’en ai même l’occasion, oui, je sauterais dessus, bien sûr. »

L’actrice, connue pour ses rôles liés à Disney, est apparue à plusieurs reprises dans le monde Marvel qui se situe au-delà du MCU. Elle a exprimé Gwen Stacy dans un épisode de Spider-Man ultime, et a exprimé Ghost Spider dans Marvel Rising : Initiation et trois Merveille montante promotions entre 2018 et 2019. Elle a joué le rôle de Ruby Hale dans la cinquième saison de Marvel’s : Les Agents du SHIELD et malgré la mort de son personnage dans la série, le fait que Marvel semble avoir nié les événements de Marvel : Les agents du SHIELD étant incluse dans le MCU, il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas encore apparaître dans la « vraie » chronologie de Marvel.

La dernière sortie de Cameron en Schmigadoon ! la voit apparaître avec Cecily Strong, Alan Cumming, Kristen Chenoweth et Keegan-Michael Key, dans une série créée pour Apple TV+ par Cinco Paul et Ken Daurio. Il est réalisé par Barry Sonnenfeld qui est surtout connu comme le réalisateur des années 90 Famille Addams films. L’histoire voit un jeune couple en voyage de randonnée se retrouver accidentellement dans la ville magique de Schmigadoon, un endroit piégé dans une comédie musicale de l’âge d’or.

Cameron, 25 ans, a eu un impact considérable depuis son entrée dans l’industrie via Disney Channel en 2007, après avoir remporté un Daytime Emmy pour la meilleure interprète dans la programmation pour enfants pour son double rôle dans Liv et Maddie. En plus d’apparaître dans trois films Descendants pour Disney et dans un spin-off animé, Cameron a également sorti un certain nombre de singles de ses différentes productions qui sont entrés dans les Billboard Charts. Seul le temps nous dira si Cameron parvient à la faire revenir dans le giron de Marvel, mais une chose est sûre, c’est que sa carrière est brillante de toute façon. Cette nouvelle nous vient de Comicbook.