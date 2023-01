Qui est qui dans « Montecristo », la nouvelle série Vix+

« Monte Cristo » est une nouvelle série à venir sur Vix+ cette année. L’adaptation de la histoire d’alexandre dumas Il a pour protagoniste le beau William Levy. En outre, le casting comprend des personnalités renommées d’Espagne et du reste de l’Amérique latine.

L’émission de télévision Il est basé sur « Le Comte de Monte Cristo »un roman de 1815. Fondamentalement, la prémisse principale a été reprise, mais elle a été adaptée aux temps modernes.

Après que TelevisaUnivision ait acquis Pantaya, il a été annoncé que la série serait diffusée via Vix. Il y a encore peu d’informations concernant les personnages, mais ici on résume tout ce que l’on sait.

Avant de continuer, regardez ici la bande-annonce de « Monte Cristo ».

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MONTECRISTO »

1. William Levy comme Alejandro Montecristo et Edmundo Dantés

William Lévy est un acteur cubano-américain et l’un des hommes les plus connus du feuilleton aujourd’hui. Il a joué dans des mélodrames comme « Café au parfum de femme », « La tempête » et « Triomphe de l’amour ». En outre, il a également fait partie de certains films hollywoodiens tels que « Addicted », « Resident Evil: Le dernier chapitre » et « Girls Trip ».

Cette fois, il joue Edmond Dantès un jeune Cubain qui est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis et qui doit passer de nombreuses années en prison. A sa sortie, il devient millionnaire et prend l’identité d’Alejandro Montecristoqui arrivera en Espagne pour se venger des responsables de ses misères.

2. Roberto Enríquez comme Fernando Álvarez Mondego

Roberto Enríquez est un acteur espagnol connu pour avoir participé à des séries telles que « Hispania », « La Leyenda », « Vis a Vis » et « Le cuisinier de Castamar ». De plus, il a fait partie de dizaines de films tels que « La femme de ma vie » et « Ne me demande pas de t’embrasser, car je t’embrasserai ».

Fernando Alvarez Mondego est l’un des responsables de l’emprisonnement injuste d’Edmundo Dantés. Avant l’arrivée d’Alejandro Montecristo, il sera très jaloux de sa réussite et cherchera à s’approprier son entreprise.

Roberto Enríquez dans le rôle de Fernando Alvarez Mondego, le principal antagoniste de « Montecristo » (Photo : Vix+)

3. Juan Fernandez comme Cristobal Herrera

Juan Fernández est un acteur espagnol Connu pour des films comme « Parle-lui », « Lucía et le sexe » et « Mauvaise éducation ». De plus, il a été dans des séries télévisées telles que « Fair : the darkest light » et « La maison de papier » donnant vie au colonel Prieto.

4. Esmeralda Pimentel

Esmeralda Pimentel est une actrice américaine d’origine dominicaine et mexicaine. Il a fait partie de séries comme « Là où il y avait du feu »donnant vie à Olivia Serrano, et « Les belles et les bêtes ».

Esmeralda Pimentel sera l’une des alliées de William Levy dans « Montecristo » (Photo : Vix+)

5. Silvia Abascal

Silvia Abascal Estrada est une actrice espagnole qui s’est fait connaître pour son rôle dans la sitcom « Pepa et Pepe » en 1995. Depuis lors, elle a été dans le cinéma, le théâtre et la télévision, obtenant d’être nominée trois fois pour les prix Goya. Ses œuvres les plus récentes sur le petit écran incluent « Le cuisinier de Castamar », « Dis-moi comment c’est arrivé » et « La cathédrale de la mer ».

Autres membres de la distribution de « Montecristo »