Que faire si le Bluetooth du mobile s’allume tout seul

Le Bluetooth de votre mobile s’allume-t-il tout seul ? Voici quelques solutions qui vous aideront.

Bluetooth, une connexion importante pour votre quotidien.

Le Bluetooth de votre mobile s’allume-t-il tout seul ? Nous vous expliquons ici quelles sont les causes les plus courantes de ce problème et nous vous donnons quelques solutions essentielles. Découvrez ce que vous pouvez faire si votre appareil présente cette erreur gênante et apprenez à la réparer vous-même. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une connexion indispensable de votre mobile qui permet de coupler des écouteurs Bluetooth ou tout autre accessoire compatible.

Raisons pour lesquelles le Bluetooth de votre mobile s’allume tout seul

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le Bluetooth de votre appareil s’active automatiquement, sans votre demande. Mais, pour ne pas compliquer les choses, nous allons le simplifier au maximum. Le premier groupe de raisons relève de la catégorie des Logiciel et ce sont ceux-ci :

Une application qui active le Bluetooth . Certains services doivent activer cette connexion pour coupler des appareils. Si l’application en question a un bogue, il se peut qu’elle active Bluetooth d’elle-même, même si ce n’est pas vraiment nécessaire.

. Certains services doivent activer cette connexion pour coupler des appareils. Si l’application en question a un bogue, il se peut qu’elle active Bluetooth d’elle-même, même si ce n’est pas vraiment nécessaire. Interaction de l’utilisateur . Un autre problème lié au logiciel (et aussi à l’utilisateur lui-même) est que l’activateur Bluetooth dans le rideau de notification est accidentellement cliqué. Il se peut qu’un geste appliqué sur le panneau provoque cette panne.

. Un autre problème lié au logiciel (et aussi à l’utilisateur lui-même) est que l’activateur Bluetooth dans le rideau de notification est accidentellement cliqué. Il se peut qu’un geste appliqué sur le panneau provoque cette panne. Une erreur système. Android est un chef d’orchestre chargé de contrôler chacun des composants de l’appareil afin qu’il fonctionne normalement. Lorsqu’une erreur apparaît dans le système téléphonique, les conséquences peuvent être imprévisibles. Comme vous pouvez l’imaginer, l’un d’eux pourrait activer Bluetooth sans le consentement de l’utilisateur. C’est étrange que cela se produise, mais c’est aussi possible.

D’autre part, il y a des raisons qui peuvent être liées à la Matériel. Sans aller plus loin, un contact inapproprié de deux composants serait capable de déclencher une action, telle que l’activation du Bluetooth, sans motif impérieux. Ce sont des erreurs plus compliquées à corriger, car elles nécessitent le remplacement de pièces ou du téléphone.

8 solutions pour empêcher le Bluetooth de s’allumer tout seul

Maintenant que vous connaissez les raisons courantes pour lesquelles le Bluetooth s’allume tout seul sur un téléphone, il est temps de jeter un œil aux solutions les plus efficaces.

Supprimer le bouton d’ombre de notification

Commençons par le plus simple. Rappelez-vous que, dans la plupart des téléphones, il y a un Activateur de connexion Bluetooth dans le rideau de notification. Pour une raison quelconque, vous pouvez accidentellement appuyer dessus chaque fois que vous accédez à cette section pour voir vos alertes.

Lorsque votre intention est de garder Bluetooth déconnecté indéfiniment, Idéalement, vous devriez faire disparaître ce bouton. Pour ce faire, appuyez sur le crayon que vous verrez dans les paramètres rapides et déplacez le bouton vers le bas. Cela le gardera hors de portée de vos doigts lorsque vous irez vérifier vos messages.

redémarrer l’appareil

Redémarrer l’appareil est une action simple et, en même temps, efficace pour résoudre les problèmes de connexion Bluetooth.

Appuyez sur le bouton d’alimentation et touchez le bouton Redémarrage. Attendez que l’appareil redémarre et voyez si le problème a disparu.

Réinitialiser les réglages réseau

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, c’est parce que la connexion Bluetooth est toujours activée d’elle-même. Pas de panique, nous avons encore des solutions. Celui que nous suggérons continuellement est réinitialiser les paramètres réseau.

Pour réinitialiser les paramètres réseau sur un mobile Android, vous devez procéder comme suit :

Entrez les paramètres et accédez Système. Appuyez sur options de récupération. Cliquer sur Récupérer Wi-Fi, réseau mobile et Bluetooth. Confirmez avec le bouton Salut.

Une fois le processus terminé, tous les paramètres Bluetooth seront restaurés. Veuillez noter que la liste des appareils jumelés sera perdue.

Redémarrez votre appareil en mode sans échec

Nous avons atteint un point délicat, car nous allons vous parler des applications qui agissent gratuitement. Nous nous expliquons. Le mode sans échec Android démarre l’appareil avec toutes les applications externes désactivées. Pour y accéder, il suffit d’ouvrir le menu d’arrêt et d’appuyer longuement sur le bouton Redémarrage.

Dans le message contextuel, appuyez sur Accepter. Votre mobile redémarrera sans applications externes et vous pourrez vérifier si le problème Bluetooth a été résolu. Si tel est le cas, il existe clairement un logiciel tiers qui est à la hauteur. Essayez de vous rappeler quand les problèmes ont commencé et si vous en avez installé à ce moment-là.

Rechercher une mise à jour

Les mises à jour Android incluent améliorations des performances et corrections de bogues critiques. Allez dans les paramètres du téléphone, appuyez sur Système et appuyez sur mises à jour système. S’il existe une version plus récente, téléchargez-la et installez-la. Vous pourriez y trouver la solution à vos problèmes.

Réinitialiser le terminal aux paramètres d’usine

La réinitialisation matérielle de l’appareil est l’une des dernières options dont vous disposez pour résoudre le problème Bluetooth. Il est important que vous fassiez une copie de sauvegarde de vos applications et de vos données personnelles avant de poursuivre, car tout le contenu du terminal sera supprimé.

Une fois vos données en sécurité, voici comment vous pouvez restaurer votre mobile Android :

Allez dans les paramètres. Accéder à Système. Appuyez sur options de récupération. Cliquer sur Retour à l’état d’usine (tout supprimer). Confirmez que vous voulez le faire en appuyant sur Effacer toutes les données. Attendez la fin du processus et configurez votre appareil à partir de zéro.

Lors du démarrage du téléphone, vous pouvez être invité à restaurer une sauvegarde précédente. Notre conseil est d’initialiser l’appareil comme s’il était neuf pour éviter de récupérer l’erreur qui provoquait l’activation automatique du Bluetooth.

Apportez l’appareil au service technique

Nous sommes désolés de vous voir à la fin de cet article. Cela signifie que le Bluetooth de votre mobile continue de s’allumer tout seul. Vous avez encore une dernière chance : apportez-le au service technique. N’oubliez pas que votre téléphone a Garantie 3 ans s’il a été acquis après 2022. Une erreur comme celle dont nous traitons ici doit être résolue par la marque, soit en remplaçant des pièces, en mettant en place un correctif logiciel, soit en remplaçant l’appareil lui-même.

Dans le cas où la garantie a expiré, vous avez toujours la possibilité de vous rendre au SAT du constructeur, bien que les frais de réparation soient à votre charge.

