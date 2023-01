La police de Memphis publie une vidéo montrant le passage à tabac mortel de Tire Nichols

Une vidéo publiée par les autorités de Memphis vendredi montre des policiers battant Tire Nichols après un contrôle routier qui s’est terminé par son hospitalisation et sa mort.

Les quatre vidéos publiées par le département de police de Memphis incluent des vidéos de surveillance et des caméras portées sur le corps.

Le haut responsable de la police de la ville, Cerelyn « CJ » Davis, a précédemment décrit la conduite capturée dans la vidéo dérangeante et graphique comme « odieuse, imprudente et inhumaine ».

La vidéo est disponible ici. Avertissement : Il montre une violence graphique qui pourrait être dérangeante.

Nichols, 29 ans, a été hospitalisé dans un état critique et est décédé trois jours après que les policiers de Memphis l’ont arrêté le 7 janvier. Les détails sur ce qui s’est passé entre Nichols et les policiers sont rares ; la police a d’abord déclaré que Nichols avait couru pendant l’arrêt de conduite imprudent et qu’une « confrontation » s’était produite dans le but de le détenir.

Cependant, Davis a déclaré vendredi à MSNBC qu’une enquête et un examen des images de caméras disponibles ne pouvaient pas « étayer » l’allégation de conduite imprudente.

La famille et les avocats qualifient la vidéo d’ »horrible »

La famille de Nichols s’est vu offrir un visionnage privé de la vidéo lundi. Sa mère, RowVaughn Wells, n’a survécu qu’à la première minute, ont déclaré les avocats de la famille Ben Crump et Antonio Romanucci.

Bien qu’elle n’ait pas vu toutes les images, Wells a déclaré que « ce que j’ai entendu est très horrible ».

« Tous ceux d’entre vous qui ont des enfants, s’il vous plaît, ne les laissez pas le voir », a-t-elle ajouté lors d’une conférence de presse vendredi.

La mère de Tire Nichols, RowVaughn Wells, pleure lors d’une conférence de presse lundi à Memphis, Tennessee. Le beau-père de Nichols, Rodney Wells, se tient derrière elle.

Gérald Herbert / AP

Pendant ce temps, la communauté de Memphis se prépare à d’éventuelles manifestations en réponse à la sortie de la vidéo, les écoles du comté de Memphis-Shelby annulant les activités parascolaires vendredi et Collège communautaire du sud-ouest du Tennessee passage aux cours virtuels vendredi.

Wells a appelé les gens à manifester pacifiquement lors d’une veillée aux chandelles dans le parc Tobey de Memphis jeudi soir.

« Je ne veux pas qu’on brûle nos villes, qu’on déchire les rues, parce que ce n’est pas ce que mon fils représentait », a-t-elle déclaré.

Romanucci a décrit la vidéo lundi comme une « raclée sans faille, sans vergogne et sans arrêt » pendant trois minutes. Crump a déclaré que cela lui rappelait «la vidéo de Rodney King», faisant référence à la vidéo de spectateurs de 1991 montrant des policiers de Los Angeles battant un homme noir.

La mère de Nichols a parlé de son chagrin dans une interview diffusée vendredi matin sur CNN, disant qu’au moment où elle est arrivée à l’hôpital et a vu Nichols après l’arrestation, « Il était déjà parti. »

«Ils l’avaient réduit en bouillie. Il avait des ecchymoses partout sur lui, sa tête était enflée comme une pastèque, son cou se cassait à cause de l’enflure, ils lui ont cassé le cou, le nez de mon fils ressemblait à un « S », a-t-elle dit.

Crump a déclaré que les derniers mots de Nichols dans la séquence vidéo étaient trois « cris déchirants pour sa mère ».

Davis a décrit l’incident comme « odieux, imprudent et inhumain » dans une déclaration vidéo mercredi soir.

« Je m’attends à ce que vous ressentiez ce que ressent la famille Nichols », a-t-elle déclaré. « Je m’attends à ce que vous ressentiez de l’indignation face au mépris des droits fondamentaux de l’homme, car nos policiers ont prêté serment de faire le contraire de ce qui s’est passé sur la vidéo. »

Biden appelle à une enquête transparente

Vendredi, le directeur du FBI, Christopher Wray, s’est exprimé sur la vidéo de l’arrestation de Nichols lors d’une conférence de presse distincte, déclarant que « j’ai vu la vidéo moi-même et je vais vous dire que j’étais consterné ».

Le président Joe Biden a déclaré jeudi dans un communiqué que la famille de Nichols méritait une « enquête rapide, complète et transparente ».

« La mort de Tyre est un rappel douloureux que nous devons faire plus pour garantir que notre système de justice pénale respecte la promesse d’une justice juste et impartiale, d’un traitement égal et de la dignité pour tous », a déclaré Biden.

Il a également exhorté à ce que toute manifestation dans les prochains jours reste pacifique, reconnaissant que « l’indignation est compréhensible ».

Les frais

Cinq officiers impliqués dans l’affaire – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. et Justin Smith – ont été licenciés la semaine dernière après qu’une enquête administrative a révélé qu’ils avaient enfreint la politique du département sur le recours à la force.

Le procureur du district du comté de Shelby, Steve Mulroy, a déclaré aux journalistes que les actions des anciens officiers avaient entraîné la mort de Nichols.

Mulroy a déclaré qu’après une « altercation initiale » lorsque « un spray au poivre a été déployé », Nichols s’est enfui des officiers.

« Il y a eu une autre altercation à un endroit proche, où M. Nichols a été grièvement blessé », a poursuivi Mulroy. « Après un certain temps d’attente, il a été emmené par une ambulance. »

Cinq policiers de Memphis, dans le Tennessee, ont été licenciés à la suite d’un contrôle routier qui a entraîné la mort de Tire Nichols. Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche : Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Justin Smith et Desmond Mills Jr.

Service de police de Memphis via AP

Les officiers licenciés ont été inculpés jeudi de meurtre au deuxième degré, de deux chefs d’inconduite officielle, de deux chefs d’enlèvement aggravé, d’un chef d’oppression officielle et d’un chef de voies de fait graves, ont annoncé jeudi les procureurs.

Lors de la conférence de presse de vendredi, la famille et les avocats de Nichols ont salué la rapidité des accusations et de l’enquête.

« Nous examinons la rapidité avec laquelle le procureur de district a porté plainte contre eux en moins de 20 jours. Ensuite, nous voulons proclamer que c’est le plan à suivre pour chaque fois que des officiers, qu’ils soient noirs ou blancs, seront tenus responsables », a déclaré Crump.

Tous les cinq sont sortis de prison après avoir déposé une caution vendredi matin. Bean, Mills et Smith ont déposé une caution de 250 000 €; Haley et Martin ont déposé une caution de 350 000 €.

De multiples tentatives pour joindre les agents pour obtenir des commentaires depuis qu’ils ont été licenciés ont été infructueuses.

Les avocats de Mills et Martin ont déclaré que leurs clients prévoyaient de plaider non coupable. Il n’était pas clair si les autres avaient conservé une représentation légale.

Les résultats préliminaires d’une autopsie menée par un médecin légiste pour la famille de Nichols montrent qu’il a été sévèrement battu avant de mourir, ont déclaré les avocats de la famille. Le bureau du médecin légiste du comté de Shelby n’a pas publié de cause officielle de décès.

Le cas de Nichols fait l’objet d’une enquête par le Tennessee Bureau of Investigation et le ministère américain de la Justice, qui ont lancé une enquête sur les droits civils sur l’arrêt de la circulation.Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour. Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.