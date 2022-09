Qui est qui dans « Limbo », la série argentine de Star Plus

« Limbo », créée par Mariano Cohn et Gastón Duprat avec le scénario de Margarita García Robayo, Ana Navajas, Nicolás Diodovich et Javier van de Couter, est une série dramatique argentine original de Star+. La fiction suit l’histoire de trois frères qui, après la mort de leur père, doivent gérer l’entreprise qu’il leur a laissée et travailler ensemble pour maintenir l’empire et l’héritage que leur défunt père a construit.

Cependant, ils doivent également faire face aux ambitions de l’autre, ce qui mettra à l’épreuve leur relation de frères face à une lutte de pouvoir sur l’héritage de leur père.

Clara Lago, Mike Amigorena, Esteban Pérez, Alexia Moyano, Geena Love, Andrés Gil, Enrique Piñeyro, Michel Noher et Andrea Frigerio composent le casting principal de « Limbo« , mais qui est qui dans la nouvelle série de Star Plus?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LIMBO »

1. Clara Lago dans le rôle de Sofia Castelló

lac clair, reconnue pour sa participation à « Carol’s Journey », « Cousins », « I Want You », « Eight Basque Surnames », « The Passenger » et « Paco’s Men », donne vie à Sofía, la plus jeune des Castellos. Selon la description de la plateforme de streaming, le joueur de 28 ans appartient à «une famille millionnaire qui dirige une multinationale de cosmétiques de luxe”.

« Il a grandi à Buenos Aires, en Argentine, puis s’est rendu à New York, aux États-Unis, pour étudier le design, mais a finalement déménagé à Madrid, en Espagne, où il est devenu une figure très visible sur la scène sociale européenne.”.

Clara Lago dans le rôle de Sofía Castelló dans la série argentine « Limbo » (Photo : Star Plus)

2. Mike Amigorena comme Ignacio Castello

Après des études à Harvard, Ignacio, l’aîné des frères Castelló, rejoint l’entreprise de son père et obtient un poste de direction. Bien qu’il s’entendît avec son père, il n’a jamais montré son affection pour lui, ce qu’il a fait avec Sofía. « Sur le plan personnel, il s’est marié et a eu trois fils.”.

Mike Amigorena dans le rôle d’Ignacio Castelló dans la série argentine « Limbo » (Photo : Star Plus)

3. Esteban Perez comme Andres Castello

André est « d’un caractère sensible, peu sûr et curieux, il sort avec Soledad, mais avec elle il a des crises de couple constantes en raison de son incapacité à entretenir des relations affectives profondes”.

Bien qu’il ait suivi les mêmes études que son frère Ignacio, il se passionne pour la course automobile et les sports nautiques. Après un accident de moto avec Sofia, il est devenu une personne solitaire.

Esteban Pérez dans le rôle d’Andrés Castelló dans la série argentine « Limbo » (Photo : Star Plus)

4. Enrique Pineyro comme Francisco Castello

Le père d’Ignacio, Andrés et Sofía, ont dirigé l’entreprise familiale de plusieurs millions de dollars grâce à son intuition innée. Francisco est décédé des suites d’une crise cardiaque soudaine dans son lit, ses trois fils doivent donc reprendre l’entreprise qu’il a fondée avec tant d’efforts.

Enrique Piñeyro dans le rôle de Francisco Castelló dans la série argentine « Limbo » (Photo : Star Plus)

5. Andrea Frigerio comme Lucrecia Aiz

Lucrecia entretenait secrètement une relation étroite avec Francisco Castelló, c’est pourquoi il a acheté son entreprise avant sa mort pour lui assurer une belle vie. La femme d’affaires »se sent identifié à Sofía et décide de l’accompagner dans ses nouveaux défis”.

Andrea Frigerio dans le rôle de Lucrecia Aiz dans la série argentine « Limbo » (Photo : Star Plus)

6. Geena Roman comme perle

Geena Román est chargée de jouer l’une des meilleures amies de Sofia. Dès son plus jeune âge, Perla a réalisé que son identité était celle d’une femme et ses parents l’ont soutenue dans sa transition.

Geena Román dans le rôle de Perla dans la série argentine « Limbo » (Photo : Star Plus)

7. Rebeca Roldán comme Estefania Thierreux

Estefanía est une autre grande amie de Sofía et la seule à connaître sa famille. La jeune femme qui appartient àune famille aux titres nobles, passionnée par les finances” et a eu une relation éphémère avec Andrés à l’adolescence.

Rebeca Roldán dans le rôle d’Estefanía Thierreux dans la série argentine « Limbo » (Photo : Star Plus)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « Limbo »: