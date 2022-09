La série Time Bandits obtient le feu vert sur Apple TV ; Lisa Kudrow prête à diriger le casting

Apple TV Bandits du temps La série a finalement reçu le feu vert, avec Lisa Kudrow prête à diriger le casting all-star de la nouvelle adaptation du film fantastique de Terry Gilliam. Ayant été initialement mis en développement en 2019, il y a eu peu de mises à jour sur le projet, qui sera écrit, réalisé et produit par Thor : Amour et tonnerrec’est Taika Waititi. Le reste de la distribution comprend Karl-El Tuck, Charlyne Yi, Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Rune Temte, Kiera Thompson et Rachel House.





L’original Bandits du temps Le film est sorti en 1981 et est devenu un classique fantastique culte. Raconter l’histoire d’un enfant de 11 ans qui part à l’aventure dans le temps avec un groupe de nains qui ont volé une carte qui trace le tissu spatio-temporel et chaque trou qui peut être utilisé pour voyager dans le temps et l’espace. Alors que les « Time Bandits » ont l’intention de se frayer un chemin à travers l’histoire, en volant des richesses, ils se heurtent à un certain nombre de personnages de l’histoire et de la légende, ce qui était un thème plus tard reflété dans L’excellente aventure de Bill et Ted et d’autres films. Le film mettait en vedette une énorme distribution d’ensemble, dont Sean Connery, John Cleese, Ian Holm, David Warner, Michael Palin et Shelley Duvall.

La nouvelle série semble adapter l’histoire sans trop de changement, étant décrite comme un « voyage comique à travers le temps et l’espace avec un groupe hétéroclite de voleurs et leur nouvelle recrue : un nerd d’histoire de onze ans ». les deux premiers épisodes de la série en 10 parties.

Bandits du temps Pourrait être le projet parfait pour Taika Waititi

Ateliers du 20ème siècle

Alors que la récente sortie Marvel de Taika Waititi de Thor : Amour et tonnerre ne s’est pas déroulé aussi bien que prévu auprès du public ou des critiques, le Bandits du temps La série pourrait être exactement le genre de comédie loufoque à laquelle Waititi convient parfaitement. Waititi a agi en tant que co-scénariste du pilote de la série, et bien que le projet soit en développement depuis quatre ans maintenant, il semble qu’Apple TV ait choisi de passer directement à la série.

L’original Bandits du temps était, en partie, une extension du long métrage du travail de Gilliam avec l’équipe Monty Python, incluant même ses collègues Pythons John Cleese et Michael Palin dans le film. Compte tenu du sens de l’humour unique et bizarre qui accompagnait tout ce dont Gilliam et co faisaient partie, cela va clairement être dans la rue de Waititi, et les éléments comiques de Thor : Amour et tonnerre qui semblait pousser les limites un peu trop loin sera parfaitement adapté aux manigances du voyage dans le temps.

Bien sûr, Waititi est également occupé à travailler sur un script pour son Guerres des étoiles film, qui semble encore avancer bientôt. Bien que le scénariste / réalisateur ait récemment déclaré que le film ne sortirait pas dans un avenir immédiat, il a fourni une mise à jour positive indiquant que les fans pourront certainement le voir relativement bientôt.