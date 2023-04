Fin de « The Nurse » expliquée : pourquoi Christina a-t-elle tué des patients ?

Si tu m’aimes bien « L’ange de la mort » avec Eddie Redmayne, puis « L’infirmière » (« The Nurse » en anglais) sera également à votre goût. Le nouveau Mini-série Netflix est basé sur un cas réel qui s’est produit au Danemark.

L’émission télévisée réalisée par Kasper Barfoed compte au total quatre épisodes, plus qu’assez de temps pour raconter comment Pernille Kurzmann Larsen (Fanny Louise Bernth) s’est rendue compte qu’une infirmière avec qui elle travaillait, Christina Aistrup Hansen (Josephine Park) était la responsable du mystérieux décès de plusieurs patients dans son hôpital.

Bien que l’histoire soit claire sous divers aspects et prenne le temps de présenter le panorama de l’hôpital où ils ont travaillé, il peut encore subsister quelques doutes que nous allons résoudre ci-dessous. Avant de continuer, regardez ici Bande-annonce de « L’infirmière ».

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « L’INFIRMIÈRE » ?

Comment Pernille réalise-t-elle que Christina est responsable de la mort ?

Au début, Pernille admire Christina pour sa grande expérience avec les patients. Cependant, il se rend compte que quelque chose d’étrange se passe lorsque la fille nommée Janni fait un arrêt cardiaque et meurt.

Comme il était si jeune et qu’il n’avait pas de maladie cardiaque, tout le monde est sous le choc de son décès. Quand Pernille vérifie la chambre de la petite fille, elle trouve une seringue dans la poubelle et voir que j’avais du diazépam.

Cependant, au début, j’ai pensé que c’était un problème d’hôpital, parce que ils n’avaient pas de système pour enregistrer tous les médicaments que les infirmières emportaient et ceux-ci pouvaient être mal utilisés.

La seringue à Diazépam que Pernille trouve dans « The Nurse » (Photo : Netflix)

Il se rend compte que Christina était liée au patient que Pernille traitait plus tôt dans la journée. une infection urinaire bénigne, mais finit par décéder brusquement pendant le tour de Christina. L’infirmière découvre plus d’informations liées aux décès et à son amie, ce qui aboutit à découvrir que plus de 20 personnes ont subi des arrêts cardiaques sous sa surveillance.

Pourquoi Christina mettait-elle les patients en danger ?

Christina a causé la mort des patients, non pas dans le but de les tuer, mais pour pouvoir les sauver grâce à sa RCR. J’ai beaucoup aimé cela, car il a gagné l’admiration de ses pairs lorsqu’il a réussi à « sauver la vie des gens ».

Cependant, parfois, elle était incapable de les réanimer et ils finissaient par mourir à cause de la drogue qu’elle leur administrait. Elle n’avait apparemment aucun remords à propos de cette partie du processus et cela valait la moitié de mourir tant qu’elle pouvait être l’infirmière vedette de l’hôpital.

Dans « The Nurse », les médecins ont félicité Christina lorsqu’elle a réussi à stabiliser les patients (Photo : Netflix)

Après son arrestation et son examen psychologique, le coroner a déterminé que avait un trouble de la personnalité histrioniquequi est souvent associé à des personnes prenant des mesures extrêmes pour capter l’attention des autres.

Qu’est-il arrivé à Christina après son arrestation ?

Bien que cela ne soit pas montré dans la série, nous savons ce qui arrive à Christina après son arrestation car c’est une histoire vraie. Christina Aistrup Hansen a été condamnée à la prison à vie pour la mort de trois personnes et la tentative de meurtre d’une autre. (Viggo Holm Petersen, Anna Lise Poulsen, Arne Herskov et Maggi Margrethe Rasmussen).

Christina Aistrup Hansen purge sa peine de 12 ans (Photo : Netflix)

Cependant, comme il n’a pas été possible de déterminer (en raison du manque de preuves) qu’elle avait été le seul facteur responsable de leur décès, sa peine a été changée en quatre « tentative de meurtre » et réduite à douze ans en prison. Actuellement, il purge toujours sa peine dans une prison au Danemark.

COMMENT VOIR « L’INFIRMIERE » ?

« The Nurse » est disponible sur Netflix à partir du 27 avril 2023Par conséquent, pour regarder la nouvelle série danoise, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.