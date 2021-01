10 séries que vous devriez regarder sur Netflix si vous avez aimé Bridgerton

«Bridgerton» atteint le service de streaming Netflix le 25 décembre, comme cadeau de Noël, et c’est déjà devenu l’un des plus grands succès de l’histoire de la plateforme. Selon les chiffres, ce sera la cinquième meilleure sortie et a de grandes chances de se surpasser dans des séries d’audience comme «Stranger Things» et «La Casa de Papel».

Cette adaptation en coulisse des romans de l’auteure Julia Quinn parle des frères Bridgerton, nous rapprochant de leur vie amusante et solitaire d’hommes et de femmes sur le marché du mariage de la haute société. Londonien, au début du 19e siècle. Dans une perspective contemporaine, nous verrons des références au pouvoir, à la romance, au sexe et à la trahison.

Qui a le plus profité de la nouvelle fiction était Page Regé-Jean, qui a considérablement augmenté ses abonnés sur Instagram et était considéré comme le prochain James Bond. A part lui, ils jouent dans la série Julie Andrews (voix de Lady Whistledown), Phoebe Dynevor (Daphné Bridgerton), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Clauda Jessie (Éloïse Bridgerton), Adjoa Andoh (Lady Danbury) et Lorraine Ashbourne (Mme Varley).

Bien que pour le moment personne n’ait commenté une deuxième saison, c’est pratiquement un fait. La chose la plus sûre est que Netflix s’attend à ce que les 28 jours de sortie soient remplis, où il offrira le nombre final de vues dans le monde et rapportera des nouvelles de la partie 2. Nous savons que ce ne sera pas bientôt, et c’est pourquoi dans Divulgacher nous avons préparé une liste avec des séries que vous devez voir si vous avez aimé ‘Bridgerton’.

1. «Anne avec un E»

3 saisons

« Les aventures d’une jeune orpheline de la fin du 19e siècle. Suivez Anne alors qu’elle apprend à naviguer dans sa nouvelle vie à l’Île-du-Prince-Édouard dans ce remake des romans classiques de LM Montgomery. »







2. «Outlander»

4 saisons

« Une infirmière de combat anglaise de 1945 est mystérieusement attirée dans le temps jusqu’en 1743 ».







3. «La Couronne»

4 saisons

« Suivez les rivalités politiques et la romance du règne de la reine Elizabeth II et les événements qui ont façonné la seconde moitié du 20e siècle. »







4. «Versailles»

3 saisons

« En 1667, le tout-puissant roi de France de 28 ans, Louis XIV, décide de construire le plus grand palais du monde: Versailles. Mais le budget épuisé, les affaires et les intrigues politiques compliquent les choses. »







5. «Derry Girls»

2 saisons

« Les exploits personnels d’une jeune fille de 16 ans, de sa famille et de ses amis lors des émeutes du début des années 1990 ».







6. «Petites jolies choses»

Saison 1

« Suivez le monde d’une académie de ballet d’élite et retracez l’ascension et la chute des jeunes adultes vivant loin de chez eux, chacun au bord de la grandeur ou de la ruine. »







7. «Quand appelle le foyer»

6 saisons

« Elizabeth Thatcher, une jeune institutrice issue d’une riche famille de l’Est, émigre de la grande ville pour enseigner dans une petite ville charbonnière de l’ouest. »







8. «Alias ​​Grace»

Minisérie

«Au Canada du XIXe siècle, un psychiatre se demande s’il faut pardonner à un meurtrier la démence».







9. «Un jeu de gentlemen»

Saison 1

« L’histoire de l’invention du football et comment il est rapidement devenu le jeu le plus populaire au monde à travers les classes.







10. «Les derniers tsars»

Saison 1

« Un Regard Chronique à la Chute de la Dynastie des Romanov en Russie ».