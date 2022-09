Outlander : Sam Heughan a montré l’intérieur de la maison des Fraser pendant le tournage de la saison 7

in

Starz

La septième saison de Étranger est en cours de production et Sam Heughan en a profité pour montrer le plateau d’enregistrement. Voir.

© StarzSam Heughan a montré la maison des Frasers

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie, la vérité est que la septième saison de Étrangeravancer à pas de géant. Après le succès des six premiers volets, Starz n’a pas hésité à miser à nouveau sur cette production. Et encore une fois, basé sur Le livre de Diana Gabaldon la série se prépare à revenir. Bien que, à vrai dire, tout indique qu’il y a plus à venir que prévu pour l’arrivée des nouveaux épisodes.

C’est parce que c’était pareil Sam Heughan qui a avoué qu’apparemment Étranger ne reviendra pas avant l’année prochaine. La série, à cette occasion, comptera un total de 16 épisodes qui prendront encore plus de temps à tourner. C’est pourquoi le même acteur, qui donne vie à Jamie Fraser, a décidé d’offrir aux fans un cadeau auquel personne ne s’attendait. Oui! Montré la maison des Frasers à l’intérieur.

A travers une vidéo qui vient d’être publiée, il a partagé chaque détail et chaque recoin du plateau d’enregistrement où se déroule la série. « Il n’y a pas d’endroit comme la maison des Fraser. Jetez un œil à l’immense maison avec le seul et unique, Sam Heughan», relate la description de l’audiovisuel. A son tour, lorsque ce court-métrage débute, le même interprète précise : «Salut, je sais qu’on dirait que je suis dehors, mais nous sommes en studio.”.

Et c’est là que ça commence à se montrer dans les coulisses de la septième saison de Étranger. « laissez-moi vous montrer le manoir», se détache et entre dans ce qui est, évidemment, un décor. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il a également précisé que les escaliers du grand manoir ne mènent nulle part. D’autre part, il a également visité le bureau de Claire où elle a créé la pénicilline et traite toute la colline.

Sans aucun doute, une vidéo qui à un moment donné a déçu ceux qui sont tombés amoureux de l’endroit où se déroule l’histoire, mais qui en même temps a enchanté. Eh bien, c’est un audiovisuel qui aide à en savoir plus sur la façon dont il est créé Étranger. Bien sûr, la réalité est que beaucoup ont également demandé le renouvellement pour la huitième saison de la bande, ce qui n’est pas encore confirmé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂