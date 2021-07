Qui est le Churel, le démon féminin qui tue les mauvais maris ?

Par Sarah Khan

Comme toutes les autres cultures, l’Asie du Sud a sa propre sélection de monstres d’un autre monde pour effrayer les enfants (et même certains adultes). Aucun d’entre eux ne m’a vraiment fait peur parce qu’ils semblaient tous avoir une raison d’être comme ils sont.

Celui qui m’intrigue le plus, c’est le chœur – appelé quelques fois churail ou alors chudail, entre autres noms.

Au Pakistan, chœur est aussi le mot pour une sorcière vivante, je vais parler du démon fantomatique dans cette pièce parce que ce démon féminin est le fantôme dur à cuire, anti-patriarcal et anti-homme que j’espère devenir quand je mourrai.

Qui est le chœur?

La légende du chœur aurait commencé en Perse, mais est actuellement le plus important en Asie du Sud, en particulier en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. On dit qu’elle est le fantôme d’une femme lésée, généralement celle qui meurt pendant ou juste après l’accouchement.

Une femme peut aussi revenir en tant que chœur si elle a été maltraitée par des proches au cours de sa vie ou si elle était sexuellement insatisfaite. En raison de cette peur, les familles ont été encouragées à prendre très bien soin des femmes de la famille, telles que les belles-filles, en particulier les femmes enceintes.

Pourquoi est-elle si effrayante ?

le chœur est une créature laide et horrible qui peut prendre n’importe quelle forme qu’elle veut. Au Pakistan, la légende ajoute qu’elle ne peut pas changer ses pieds, qui sont pointés vers l’arrière. Pour cette raison, elle est également connue sous le nom de pichal péri, qui signifie littéralement « pied en arrière ».

Généralement, le chœur prendra la forme d’une femme traditionnellement belle afin d’attirer les hommes dans des zones boisées isolées.

Certains disent qu’elle n’est pas malveillante alors que la plupart du folklore à son sujet dit qu’elle est vengeresse et revient pour tuer les hommes de sa famille, à commencer par ceux qui lui ont fait du tort de son vivant.

Comment une femme devient-elle churelle ?

Les raisons les plus courantes pour lesquelles les femmes reviennent chœurs sont s’ils meurent pendant l’accouchement (parfois aussi s’ils meurent pendant la grossesse) ou dans les 12 jours après l’accouchement lorsqu’elle est considérée comme « impure », selon la superstition indienne.

D’autres raisons un chœur est créée si la femme est traitée injustement par ses proches et même si elle n’est pas sexuellement satisfaite.

Pour cette raison, lorsqu’une femme est enceinte, elle est très bien soignée afin d’assurer une grossesse et un accouchement sûrs et sains. C’est aussi la raison pour laquelle les familles sont susceptibles d’être activement humaines envers les femmes de leur famille.

Pourquoi est-ce que chœur mon héroïne féministe ?

Le fait que les gens aient besoin d’être effrayés par une légende urbaine pour être décents envers les femmes d’une famille est en soi épouvantable, mais j’aime à penser que la légende de la chœur a été créé par des femmes afin d’effrayer les hommes pour qu’ils les traitent comme des êtres humains.

Les femmes ont longtemps été considérées comme des citoyennes de seconde zone et un peu moins que des couveuses pour bébés, donc je ne blâme pas les femmes d’avoir potentiellement créé un démon terrifiant pour effrayer les gens et les traiter avec une humanité basique.

L’idée qu’un démon sorcier qui peut changer de forme et attirer les hommes vers leur disparition existe dans une culture qui est si ouvertement misogyne est rafraîchissante.

Bien qu’il y ait ceux qui sont profondément absorbés par les cultures misogynes de l’Asie du Sud, et même les femmes qui ont enraciné la misogynie qu’elles n’ont pas désappris (ou ignorent simplement qu’elle est là pour commencer), craindront toujours le chœur et pense à elle comme quelque chose de mal et de peu recommandable, je lui trouve moi-même une bouffée d’air frais.

En tant qu’être le plus susceptible d’être fictif (je dis très probablement parce que personnellement, je veux croire qu’elle est tellement réelle), le chœur fait ce que beaucoup de femmes (et d’hommes) vivants sont incapables de faire : demander un traitement humain et égal pour eux-mêmes.

Bien que ma famille m’ait plutôt bien traité au cours de ma vie, une partie de moi souhaite toujours que si je dois vivre dans l’au-delà, ce soit comme un chœur démon, afin que je puisse me venger au nom des femmes maltraitées à travers le monde.

Sarah Khan est une éditrice et écrivaine basée à Toronto, une marxiste de tendance Groucho et une féministe intersectionnelle déchaînée. Vous pouvez la suivre sur Twitter @sarathofkhan.

Cet article a été initialement publié sur Wear Your Voice. Réimprimé avec la permission de l’auteur.