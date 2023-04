‘Beef’ est-il basé sur une histoire vraie ? Le créateur de l’émission Netflix dit… en quelque sorte

Tous ceux qui ont déjà conduit une voiture savent que le plus grand danger sur les routes, ce sont les autres conducteurs.

La nouvelle série limitée de comédie dramatique de Netflix, « Beef », prend cette vérité et met le gaz dessus.

La prémisse d’ouverture de l’émission est un incident de rage au volant dans le parking d’un magasin à grande surface.

Les deux personnages principaux – Amy Lau, joué par Ali Wong, et Danny Cho, joué par Steven Yeun – continuent à égarer leur colère et leur rage l’un contre l’autre après l’incident dans une série d’événements croissants, parfois comiques, qui finissent par détruire leur vie. comme ils le savaient.

Ci-dessous, 45secondes.fr.com a rencontré ses créateurs et ses stars pour connaître l’histoire derrière l’émission.

« Beef » est basé sur un véritable incident de rage au volant

Le showrunner Lee Sung Jin raconte à 45secondes.fr.com qu’il a été inspiré pour créer le spectacle basé sur sa propre expérience de rage au volant.

Il dit que c’était une interaction « typique » – « klaxonner, m’insulter puis partir ».

« Pour une raison quelconque, » Lee a décidé de suivre l’autre conducteur.

« J’étais comme, ‘Je vais te suivre.’ Je l’ai justifié (comme) ‘Je fais la navette vers la maison et cette personne se trouve être devant moi et si nous allons dans des directions différentes, je ne les suivrais pas.’ Mais il se trouve que nous allions dans la même direction pour rentrer chez nous, sur des kilomètres et des kilomètres », se souvient-il en riant. « C’était comme 30 à 40 minutes. Donc je suis sûr que dans son esprit … j’avais l’impression d’être juste un fou sauvage qui le traquait. »

Ali Wong dans le rôle d’Amy dans l’épisode 101 de Beef. /Netflix

Lee a déclaré que l’expérience de ce jour-là l’avait inspiré à créer le spectacle.

« Nous sommes ici dans nos bulles littérales dans lesquelles vous conduisez et très pris au piège de nos réalités subjectives », explique-t-il. « Et donc j’ai pensé que ce serait amusant à explorer. »

Pourquoi les personnages principaux ont-ils des réactions aussi dramatiques à l’incident de la rage au volant ?

Lee dit qu’il pense que les deux personnages sont « piégés » à leur manière.

« Je pense que pour beaucoup d’entre nous, lorsque nous sommes coincés dans notre statu quo, il faut généralement que quelque chose de dramatique se produise pour nous en sortir », dit-il, « que ce soit positif ou négatif. »

Selon Lee, quelque chose devait casser dans leurs routines pour les amener à regarder ce qu’ils ont balayé sous le tapis pendant si longtemps.

« Je pense que c’est le cas avec Danny et Amy – ils sont tellement ancrés dans leurs manières qu’il a fallu cette rage au volant pour les secouer, et je pense que cela devient un bouc émissaire pour beaucoup d’autres choses qui se passent dans leur vie », dit-il.

Leurs voitures ont un message caché

Amy de Wong conduit un SUV Mercedes Benz blanc immaculé tandis que Danny de Yeou a un pick-up Toyota Tacoma beaucoup plus ancien. Bien sûr, les deux véhicules ont objectivement un sens pour les personnages – Amy est une mère de Los Angeles et une entrepreneure qui possède un magasin d’usine prospère de type zen tandis que Danny est un entrepreneur en difficulté – mais les voitures sont également quelque peu représentatives de leurs personnages.

Steven Yeun dans le rôle de Danny dans un épisode de « Beef ». Andrew Cooper / Netflix

Lee dit que Danny a « une puce sur son épaule » et a probablement recherché quel camion était le meilleur « beaucoup » avant d’atterrir sur le Tacoma fiable.

« Mais il ne pouvait probablement pas se permettre un nouveau. Et donc il a probablement quelque chose d’un peu daté », dit-il, notant que le cousin de Danny, Isaac (joué par David Choe) souligne dans le deuxième épisode qu’il avait « juste raté la mise à niveau d’un an, ce qui fait très plaisir à Danny. »