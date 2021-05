«  Feel Good  »: Netflix partage la bande-annonce pour sa deuxième saison

Lubexxx Feel Good LoveBall Boules de Geisha Violette 1 Unité

Lubexxx Feel Good LoveBall Boules de Geisha sont votre entraîneur de conditionnement physique pour votre plancher pelvien et votre zone intime. Vous entraînez les muscles du plancher pelvien pour une sensibilité plus forte, une sensation plus étroite et une meilleure capacité à atteindre l'orgasme. Donc plus d'effet plaisant et agréable dans le sexe. En outre, un plancher pelvien solide empêche ainsi la faiblesse de la vessie et l'incontinence. Les boules sont faites de silicone de haute qualité, sont très confortables à porter, veloutées et satinées. Grâce à leur forme ergonomique, elles peuvent être insérées facilement et doucement dans le vagin. Longueur totale du produit: environ 6 cm Longueur totale, y compris la sangle de retour: env. 15 cm Diamètre: env. 3 cm