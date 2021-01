Dans l’un de ses discours les plus célèbres, Jésus a dit que « beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Comme tout grand enseignement spirituel, ce discours prend également la forme d’une parabole et, à cause de cela, il y a place pour de nombreuses interprétations. Mais suivant un raisonnement ésotérique, je crois que ce ne serait pas une hérésie d’ajouter un petit mot à cette phrase pour faciliter l’interprétation: «beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis par eux-mêmes». Quelqu’un peut-il demander: « comment se sont-ils choisis »?

Pour ceux qui recherchent la voie de la connaissance de soi, ce n’est pas nouveau que nous soyons des êtres spirituels occupant le corps humain uniquement dans le but de progresser basé sur l’amélioration morale. Guidés également par la connaissance des réincarnations multiples, nous savons que la vie ne se limite pas à cette existence dans ce corps physique; que nous avons été ici plusieurs fois et que nous serons tant d’autres. Par conséquent, nous pouvons facilement arriver à la conclusion que nous avons tous la même origine cosmique, la même origine divine et que nous avons tous les mêmes possibilités d’évolution. Le seul facteur différentiel est notre libre arbitre et avec lui, nous pouvons accélérer ou ralentir nos progrès. La grande conscience cosmique n’interférera pas avec la liberté qu’elle nous a donnée.

Ainsi, en analysant la déclaration de Jésus, nous pouvons nous demander: si beaucoup sont appelés et peu sont élus, qui choisit ces chanceux? Et quel est le critère? Dieu en choisit-il certains plutôt que d’autres? Dans la ligne de raisonnement des religions orthodoxes, cette parabole de Jésus n’aurait pas beaucoup de sens, car il n’y a pas de vies successives pour l’amélioration de chaque individu, et nous savons qu’une seule existence ne nous permet pas d’entreprendre une telle entreprise, car les facteurs économiques, sociaux et culturels de chaque point géographique interfère directement dans le développement de chacun. Et de plus, si Dieu créait des âmes pour une seule existence dans la matière, et que certains individus étaient créés avec une seule opportunité de se développer dans une zone de guerres et de conflits, la grande majorité ne ferait sûrement pas partie de l’avenir choisi, car cette création elle-même les a désavantagés.

Mais alors, qui choisit? A mon avis, on se choisit, c’est pourquoi le terme «auto-choisi». C’est une question d’harmonisation, de connexion avec les principes divins et pas seulement de croyance ou de rituels extérieurs. C’est pourquoi le message des grands maîtres de tous âges a toujours tourné autour de l’amour et de la connaissance de soi. Ce «choix de soi» n’est possible qu’avec un profond sentiment de dévotion à la divinité qui réside en chacun de nous, d’une posture sereine malgré toutes les difficultés, d’une discipline interne afin de faire ressortir le meilleur de chacun l’un de nous: notre nature divine! En particulier, je comprends que le déploiement de notre nature divine n’arrivera qu’à ceux qui proposent de semer les graines de la morale et de l’éthique cosmique.

«La doctrine spirite vient nous apporter la liberté spirituelle, et l’Évangile de Jésus nous enseigne ce qu’il faut faire de cette liberté» – Chico Xavier