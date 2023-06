Un vétéran de la linguistique de Game of Thrones engagé pour créer un langage pour Elemental de Pixar

Pixarle dernier film de Élémentaire est sur le point d’être l’un des plus grands succès théâtraux de l’été et la dernière étape importante dans la narration innovante pour le studio. Après avoir reçu des ovations debout sur le circuit des festivals internationaux du film, le public du monde entier est certain de faire des éloges similaires lorsqu’il sortira sur grand écran. Comme s’il n’y avait pas assez d’histoires fascinantes derrière la réalisation de Élémentaire, un aspect auquel les gens ne s’attendraient probablement pas est l’inclusion d’un langage fictif créé juste pour le film. Selon un rapport de Slash Film, l’esprit magistral derrière cela n’est autre que le légendaire David J. Peterson, qui a probablement subi le processus le plus créatif à ce jour en créant un langage à partir de zéro.

Élémentaire est le dernier film original des studios Pixar, dirigé par Peter Sohn qui a travaillé sur la majorité de leurs longs métrages d’animation depuis Le géant de fer en 1999. Il a réuni certains des plus grands esprits créatifs à sa disposition pour le projet, y compris un homme particulièrement talentueux du nom de David J. Peterson. Pour ceux qui ne le savent pas, Peterson est l’un des plus grands fournisseurs de « conlang », le terme universel pour « langage construit », dans l’industrie du cinéma et de la télévision en ce moment. Il s’est manifesté à la fois dans des langages fictifs écrits et parlés pour certaines des plus grandes productions, y compris des films comme Marvel’s Thor: Le Monde des Ténèbres (2013) et Docteur étrange (2016), ainsi qu’un autre film de Disney intitulé Raya et le dernier dragon (2021). Il crée également les langues Chakobsa et Sardaukar pour Denis Villeneuve Dune : première partie (2021), ainsi que la langue des signes unique utilisée par House Atreides. Il est peut-être surtout connu pour son travail sur l’adaptation en série de Netflix de Le sorceleuret bien sûr HBO Game of Thrones. Il a donné vie à la langue des Dothraki, ainsi qu’au Mag Nuk utilisé par les Géants, ainsi qu’au Haut Valyrian et ses sous-ensembles. Il a même développé d’autres langues finalement non utilisées pour le spectacle, comme l’Asshai, le Lhazareen qui est une langue sœur du Dothraki, et le Gerna Mohr, qui aurait été la langue des Enfants de la Forêt.





Le travail de Peterson sur l’élémentaire

Image via Pixar

Quand il s’agissait de développer un langage pour un film comme Élémentaire, Peterson a dû faire preuve d’encore plus de créativité que d’habitude, et son inspiration est partie d’une source très intéressante. La langue en question s’appelle officiellement «Firish», utilisée par les gens du feu, y compris ceux comme Ember et sa famille qui ont immigré à Fire Town à Element City. Selon un tweet de Disney Animation Promos, Firish est « basé sur des sons de feu qui représentent Ember[‘s] langue maternelle de la famille, et comme le montrent les photos, le irlandais a en effet sa propre langue écrite et parlée.

Le réalisateur Peter Sohn a fait l’éloge du travail exceptionnel de Peterson sur la linguistique du feu, mentionnant qu’il a littéralement pris les sons émis par une cheminée en feu et a travaillé à partir de là. Un bruit de crépitement ou deux derrière une vraie langue comme l’anglais n’était pas suffisant, et il est allé au-delà de l’effort supplémentaire pour créer littéralement un jargon autonome inspiré du feu qui a donné encore plus de profondeur et de fascination aux personnages derrière.

Élémentaire devrait sortir en salles ce week-end le 16 juin. Découvrez la dernière bande-annonce ci-dessous.