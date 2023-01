Qui est Julieta Egurrola, la protagoniste de Noise, le film fureur sur Netflix

Netflix

Julieta Egurrola est la protagoniste du film Ruido, qui obtient un rôle transcendantal dans un film qui aborde un thème dur mais nécessaire. Tout sur l’actrice !

©NetflixJuliette Egurrola

Julia est une mère, ou plutôt une des nombreuses mères, sœurs, filles, collègues, qui ont vu leur vie détruite par la violence généralisée dans un pays qui fait la guerre à ses femmes. Julia cherche Ger, sa fille. Et dans sa recherche elle tissera les histoires et les combats des différentes femmes qu’elle rencontrera. De cette façon, le film Bruitde Netflixdevient le reflet fidèle d’une réalité qui ne peut être niée.

Qui donne vie à la protagoniste Julia dans Bruit? Il s’agit de Juliette Egurrolaune actrice mexicaine expérimentée de 69 ans qui a étudié le théâtre au Centre de théâtre universitaire et a participé à 41 pièces de théâtre, commençant plus tard sa carrière artistique à la télévision et au cinéma pour devenir une actrice par excellence dans le pays latin.

L’actrice qui joue dans Noise

Parmi les premiers crédits de Juliette Egurrola dans les feuilletons qu’ils rencontrent maman fée clochette (1978), Passions brûlantes (1978) et Le paradis est pour tout le monde (1979). En 1980, il a joué dans la telenovela L’Arabedepuis lors, il a joué dans plusieurs telenovelas en tant que Mariages haineux (1983), Vous ou n’importe qui (1985), Quinceanera (1987), Doux défi (1989), J’achète cette femme (1990), Prisonnier de l’amour (1994), Le vol de l’Aigle (1994) et Si Dieu prend ma vie (1995), entre autres.

Sur grand écran, il a participé à des films tels que Jonas et la baleine rose (Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze), cramoisi profond (mille neuf cent quatre vingt seize), Chronique d’un petit déjeuner (1999), Effets secondaires (2006), Famille de tortues (2006), Lettre d’amour par lettre (2008), pénitence (2009), La révolution de Juan Shotgun (2009) et Troisième appel (2013), entre autres. De plus, il faisait également partie de ces séries télévisées : Femme, cas réels (1996) et Ce que nous les femmes taisons (2007).

Juliette Egurrola Elle est reconnue comme l’une des actrices les plus expérimentées du Mexique et au cours de son passage dans l’industrie, elle a reçu plusieurs prix tels que le Trophée Bravo 2018les Prix ​​​​du théâtre métropolitainles Prix ​​​​du panneau d’affichageles prix aérien et le Prix ​​de la télévision et des romans. L’interprète a utilisé toutes ses ressources pour donner Bruit une performance à la fois engagée et émotionnelle à la hauteur du thème du film de Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?