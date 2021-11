Jeremy Renner a refusé de justesse le rôle de Hawkeye

in

Jérémy Renner jouéOeil de faucon pour la première fois dans un petit caméo qui a eu lieu dans la bande originale de Thor. À ce moment-là, il a eu la chance d’éliminer le dieu du tonnerre alors que l’Asgardien se battait avec un groupe de militaires. Ensuite, il était temps pour les débuts tant attendus: Les Vengeurs. Cependant, il y avait un goût amer pour les amoureux du personnage qui n’avaient pas beaucoup de temps à l’écran et était également « possédé » par Loki.

La vérité est que de Avengers: l’ère d’Ultron les choses se sont compliquées pour Hawkeye et Jeremy Renner. Son importance dans le Univers cinématographique Marvel C’était à la hausse et à tel point qu’aujourd’hui, il profite de sa propre série télévisée via la plateforme de streaming Disney +. L’acteur a-t-il déjà rêvé de ce cadeau ?

Jeremy Renner a failli dire non à Hawkeye

Quand il a parlé au chef de Marvel, Kevin Feige, l’exécutif a été clair avec l’interprète : il devait s’engager à 100 % dans la franchise. Cela signifiait signer un contrat pour de nombreux films et séries. Jeremy n’a pas trouvé l’idée particulièrement séduisante. « Vu » dans la peau d’un Avenger dans la cinquantaine.

«Je me souviens être allé parler à Kevin Feige et Lou D’Esposito, et ils m’ont montré la version Ultimates de Hawkeye. Iron Man était sorti et j’ai dit : ‘J’aime ce qu’ils font parce que j’aimais Iron Man. J’aime la façon dont ils ont rendu Iron Man plausible.‘. C’est donc ce qu’ils voulaient faire avec Hawkeye. », a fait remarquer l’acteur à propos de cette première approche auprès des réalisateurs de merveille.

« Brillant! Vous devez signer pour un tas de films Avengers et de films Hawkeye potentiels, comme si vous signiez votre vie. Je me suis dit : ‘Attends, j’aurai peut-être 50 ans en collants.’ C’était ma principale préoccupation. Je pensais : ‘Je ne sais pas si je veux faire ça. Je ne sais pas si quelqu’un veut me voir en collant à 50′ »Il a ajouté, notant les inquiétudes qui l’inondaient à ce moment-là.

Finalement tout s’est bien passé et Jérémy Renner signé avec merveille pour donner vie à l’archer le plus précis du monde :Oeil de faucon! Leurs interventions ont été véritablement marquantes et ils ont progressivement donné plus d’importance à un personnage qui avait commencé son parcours dans cette impressionnante franchise avec le pied gauche. Toutes nos félicitations!

