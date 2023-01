Les 5 meilleures applications et sites Web pour envoyer des SMS gratuits

Si vous faites partie de ceux qui continuent à utiliser les SMS pour communiquer, vous devez découvrir ces applications et ces sites qui permettent d’envoyer des messages gratuitement.

Bien qu’ils ne soient plus très populaires, les SMS restent un moyen de communication utile.

rejoindre la conversation

L’utilisation des SMS a chuté après le succès des applications de messagerie instantanée telles que WhatsApp et la dévalorisation des appels téléphoniques. Cependant, il reste un moyen de communication très utile. Si vous faites partie de ceux qui continuent à utiliser ce service de messages courts sur votre téléphone mobile, nous vous recommandons dans cet article 5 applications et sites web pour envoyer des SMS gratuits.

Avant d’utiliser ces services en ligne, vérifiez si le tarif mobile que vous avez contracté inclut ou n’inclut pas l’envoi gratuit de SMS. Peut-être que votre opérateur téléphonique vous propose le service SMS gratuit et que vous ne le savez pas. Si vous avez déjà confirmé que ces types de messages sont payés pour vous, vous pouvez utiliser ces applications et sites Web pour envoyer des SMS gratuitement.

D’ailleurs, il y a aussi applications pour recevoir des SMS de validationils peuvent être très utiles en vous fournissant des numéros virtuels où vous pouvez recevoir ces codes de vérification sans mettre votre téléphone personnel en danger.

Meilleures applications et sites Web pour envoyer des SMS gratuits

Bien que cela puisse sembler difficile à croire, sur Internet, vous pouvez trouver différentes applications et pages Web qui vous offrent l’envoi gratuit de messages SMS. comme vous pouvez l’imaginer, chacun d’eux a une série de conditions que vous devez prendre en compte. Par exemple, dans certains cas, l’envoi de messages courts est limité à 5 par jour. Ensuite, nous expliquons les caractéristiques des applications et des sites Web pour envoyer des SMS gratuits.

TexteLibre

globfone

TextNow

Ouvrir les textos en ligne

Envoyer un SMS maintenant

TexteLibre

TexteLibre est l’une des applications les plus connues pour envoyer des SMS sans rien payer en retour. s’accumule actuellement plus de 10 millions de téléchargements sur le Google Play Store, où vous pouvez le télécharger gratuitement. De plus, sa note moyenne est de 4,1 étoiles sur 5, ce qui n’est pas mal. Cependant, la limite dans ce cas est que Il n’est disponible que pour les États-Unis..

C’est vrai, avec TextFree vous pouvez obtenir un numéro sans frais pour les États-Unis, ainsi que envoyer des SMS sans rien payer En retour. Si vous avez de la famille et des amis dans le pays américain, vous pouvez utiliser cette application pour communiquer avec eux. Vous pouvez également passer des appels vocaux et utiliser la messagerie vocale entièrement gratuitement.

Google Play Store | TexteLibre

globfone

globfone est une page Web avec laquelle vous pouvez envoyer des SMS gratuits de manière très simple et rapide. En premier lieu, écris le nom avec lequel vous voulez envoyer le message, pour introduire plus tard le numéro de téléphone du destinataire. Dans ce cas, il n’y a pas de limite de pays, vous pouvez choisir parmi une large liste de territoires. Pour finir vous n’avez qu’à écrire le contenu du message, vous avez comme 146 caractères maximum.

Un aspect positif de Globfone est que ne vous oblige pas à vous inscrire pour utiliser la plateforme. De plus, il n’a pas de publicités, son utilisation est donc beaucoup plus confortable. Il n’a pas non plus un maximum de messages quotidiens, vous pouvez en envoyer autant que vous en avez besoin. Avant de fermer la page Web, Vérifiez que le SMS a bien été envoyé.

Site Web Globfone

TextNow

Il compte déjà plus de 50 millions de téléchargements TextNow, une autre application Android qui permet d’envoyer des SMS gratuitement. Cette application vous donne un numéro de téléphone gratuit et vous permet de passer des appels et envoyer des SMS avec sans payer un centime. Tout n’est pas si parfait, car l’utilisation du numéro de téléphone est limité aux États-Unis et au Canada.

Vous pouvez utiliser TextNow si vous souhaitez communiquer avec des personnes vivant dans ces pays. Si vous souhaitez appeler des numéros de téléphone dans d’autres territoires, vous pouvez le faire, mais en étant conscient que cela vous coûtera de l’argent -réduit, oui-. Si vous voulez essayer cette application, vous pouvez téléchargez-le gratuitement à partir du lien suivant vers le Play Store.

Google Play Store | TextNow

Ouvrir les textos en ligne

Un autre site Web que vous pouvez utiliser pour envoyer des SMS gratuits est Ouvrir les textos en ligne. Comme vous le verrez en entrant, il a une interface extrêmement simple et claire. Il vous suffit de remplir les champs de texte avec les informations et de cliquer sur le bouton « Envoyer le texte ». Concrètement, vous devez choisir le préfixe téléphonique, écrire le numéro de téléphone et le texte du message que vous souhaitez envoyer.

Si vous regardez attentivement, vous verrez que vous pouvez joindre également une photo, une vidéo ou un son tant qu’il ne dépasse pas 300 ko. La plate-forme elle-même recommande que si le message n’est pas envoyé correctement avec du contenu multimédia, nous essayons de l’essayer uniquement avec du texte. Vous n’êtes pas obligé de vous inscrire utiliser Open Texting Online, c’est donc l’une des alternatives les plus confortables.

Ouvrir le site Web de SMS en ligne

Envoyer un SMS maintenant

Parmi les meilleurs sites web pour envoyer des SMS gratuits se trouve Envoyer un SMS maintenantqui parie également sur une interface très simple pour que le processus soit rapide. Tout d’abord, vous devrez choisir le pays du numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez envoyer le message, la liste disponible est longue. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à écrire le numéro, votre nom et le contenu du message avant appuyez sur le bouton « Envoyer SMS ».

Envoyer un SMS maintenant

Les 5 applications et pages Web dont nous avons parlé coïncident lorsqu’il s’agit de permettre aux utilisateurs d’envoyer des SMS gratuitement, chacune avec ses limites. Avant de vous dire au revoir, nous vous rappelons que vous pouvez étoiles et épingler les messages SMS sur votre Android afin qu’ils apparaissent toujours en haut de l’application de messages.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?