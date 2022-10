Qui est Gaemon Palehair, le fils bâtard d’Aegon II Targaryen dans « La Maison du Dragon »

Dans le « La Maison du Dragon » épisode 9Erryk Cargyll a révélé que Aegon II Targaryen il avait un fils illégitime à Flea Bottom et probablement beaucoup d’autres. L’apparition du petit garçon aux cheveux clairs sur le Série HBO Max a soulevé la question de savoir s’il s’agit de Gaemon Palehair.

Après le mort de Viserys Targaryen, Otto Hightower envoie les jumeaux Cargyllmembres de la garde royale, chercher le prince Aegon de l’époque. Ils ont dû se préparer fils aîné d’Alicent Hightower pour son couronnement, mais le jeune homme était introuvable.

Au cours de la recherche, les jumeaux vVisitez les bidonvilles de King’s Landing, connus sous le nom de Lecho de Pulgas. Dans l’horreur des combats clandestins à l’aide de jeunes enfants, il a été démontré que l’un d’eux tavait les cheveux caractéristiques des Targaryen.

Tout indique que pourrait être Gaemon Palehair. Ensuite, nous vous dirons ce que l’on sait de ce personnage et quel rôle il jouera dans A Dance with Dragonsd’après le livrefeu et sang» sur lequel la série est basée.

QUI EST GAEMON PALEHAIR, LE FILS BÂTARD D’AEGON II TARGARYEN ?

Gaemon est le fils présumé d’Aegon II Targaryen et d’une prostituée de King’s Landing connu sous le nom de Essie.

A cause de son cheveux blond platineétait connu sous le nom de Gaemon Palehair (Cheveux blancs).

DONNÉES PERSONNELLES DE GAEMON PALEHAIR

Surnoms : Gaemon Palehair (Cheveux blancs)

Gaemon Palehair (Cheveux blancs) Alliance : Maison Targaryen

Maison Targaryen Date de naissance: 126 après JC

126 après JC Date de décès: 135 après JC

135 après JC Mère: Essie

Essie Papa: Aegon II Targaryen (soi-disant)

Aegon II Targaryen est couronné roi des Sept Royaumes à la fin de l’épisode 9 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

QUELLE IMPORTANCE A GAEMON DANS LA DANSE AVEC LES DRAGONS ?

ALERTE SPOIL. À un certain moment dans A Dance with Dragons, Rhaenyra Targaryen prend King’s Landing mais n’a pas pu capturer Aegon II Targaryen, qui a disparu. Pendant le séjour de la reine des Noirs dans le Donjon Rouge, il y a eu des soulèvements dans la capitale en raison de rumeurs et de certaines mesures qui avaient été prises.

Durant cette période, dans les livres de George RR Martin, Gaemon n’avait que quatre ans, mais il a été nommé roi par les prostituées de la ville, qui donnaient services gratuits à tout homme qui prêterait allégeance au garçon.

Cela lui a fait l’un des rois supposés qui ont surgi dans la période connue sous le nom de « Lune des Trois Rois » ou la « Lune de la folie », presque à la fin de la guerre. Gaemon a réussi à rassembler des milliers de followers et ils formèrent leur cour sur la colline de Visenya.

Après la mort de Rhaenyra, Borros Baratheon a repris King’s Landing et a capturé tous les rois potentiels et leurs cours, y compris Gaemon. Le garçon était le seul à être épargné, en raison de son âge et ils le firent écuyer de la couronne. Pendant, sa mère et toute sa cour ont été pendus des murs du donjon rouge.

COMMENT GAEMON PALEHAIR EST-IL MORT ?

Après la Danse du Dragon, Gaemon Palehair a servi d’échanson et de testeur au roi Aegon III Targaryenle fils de Rhaenyra et Daemon Targaryen qui est resté en vie. Le roi avait six ans de plus que Gaemon, mais ils sont devenus très proches.étant sa seule compagnie à l’intérieur du donjon rouge.

Gaemon est mort empoisonné à l’âge de neuf ans. après avoir goûté la nourriture qui devait être donnée au roi Aegon III, car quelqu’un avait tenté de l’assassiner.