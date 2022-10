Jay Ellis dit que le casting de Top Gun aimerait revenir pour une suite

Top Gun : Maverick a été un énorme succès pour Paramount Pictures. La suite tant attendue a atteint la somme incroyable de 1,48 milliard de dollars au box-office, avec des critiques positives du public et des critiques. Le film a vu le retour de Tom Cruise dans son rôle bien-aimé de Pete ‘Maverick’ Mitchell, reprenant le rôle qu’il a joué dans l’original Pistolet supérieur en 1986.





Top Gun : Maverick a présenté toute une équipe de personnages aux côtés du Maverick établi de Cruise, notamment Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Jay Ellis, Danny Ramirez et Glen Powell. Ellis s’est récemment entretenu avec People lors du gala du musée de l’Académie à Los Angeles, où il a déclaré que le casting de Maverick J’adorerais revenir pour une éventuelle suite.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ellis a joué le lieutenant Reuben ‘Payback’ Fitch dans le film, et il pense qu’il y a plus à découvrir avec son personnage et le reste de l’équipe, bien qu’il ne soit pas sûr d’un suivi pour Maverick arrivera jamais à maturité.

« Je n’en ai pas entendu parler [a sequel], donc si vous savez quelque chose, dites-le moi. Non, je ne pense pas qu’il y en aura. Qu’est ce que je sais? Peut-être qu’il y en aura. Peut-être qu’il y en aura », explique-t-il. Cependant, Ellis aimerait avoir l’opportunité de travailler à nouveau avec ses membres de la distribution. « Je veux dire, nous aimerions tous travailler ensemble. Nous serions ravis de le refaire. Nous aimerions être avec Tom [Cruise] encore. Nous aimerions être de retour dans les F18. Donc, si nous avons la chance de le refaire, je suis sûr que chacun d’entre nous serait là. »





Miles Teller a fait allusion à la possibilité de Top Gun 3

Paramount Pictures

Miles Teller a joué un rôle de premier plan dans Top Gun : Maverick dans le rôle du lieutenant Bradley ‘Rooster’ Bradshaw, le fils du meilleur ami décédé de Maverick, Goose. Tout au long du film, les deux personnages se lient malgré les sentiments de Roosters envers Maverick, conduisant à la possibilité d’une suite centrée sur le personnage de Teller. L’acteur a parlé avec Entertainment Tonight dans le passé, disant que la chance pour Top Gun 3 tout dépend de Tom Cruise.

« Ce serait formidable, mais tout dépend de TC. Tout dépend de Tom. J’ai eu quelques conversations avec lui à ce sujet. Nous verrons. »

Bien sûr, un Pistolet supérieur sans Tom Cruise, je ne me sentirais pas bien, même si le prochain épisode pourrait constituer un bon départ pour le personnage, les jeunes canons prenant le relais en tant que stars. Val Kilmer est apparu dans Top Gun : Maverick, reprenant son rôle de Tom « Iceman » Kazansky, bien que son rôle ait été limité car l’acteur a reçu un diagnostic de cancer de la gorge en 2014, entraînant des dommages aux cordes vocales. Malgré la plus petite partie, Kilmer a joué un rôle essentiel dans le film.

Il y a plusieurs directions possibles Top Gun 3 pourrait aller, mais pour l’instant, les acteurs et l’équipe célébreront la formidable réalisation de Top Gun : Maverick.