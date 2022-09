Emilia Clarke remplacerait Amber Heard dans Aquaman 2

in

Images de Warner Bros.

l’actrice de Jeu des trônes Cela a commencé à être une tendance dans les réseaux car il deviendrait le nouveau Mera pour le prochain film.

©IMDBEmilia Clarke.

Le deuxième film de Aquamanqui devait arriver à cinéma avant la fin de l’année, il a retardé sa première il y a quelques mois et ne sera vu qu’à partir de l’année prochaine. Bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, il y a des nouvelles qui ont pris de l’ampleur ce jour-là qui donnent à penser que le changement de date était en partie lié à la nécessité de filmer de nouvelles scènes avec une actrice différente.

Comme on le sait, le premier film Jason Momoa Quoi Aquaman En vedette Ambre Entendu en tant qu’actrice chargée d’incarner Simple. Cependant, étant donné les problèmes de Johnny Depp sont devenus publics et les procès sont allés d’ici à là (le dernier avec Ambre Entendu comme clairement vaincu) les versions indiqueraient le fait que dans Warner Bros Pictures et DC ils feraient pas mal de le remplacer.

La campagne des fans pour Ambre Entendu être retiré du film et que Simple une autre actrice l’incarne pendant quelques années. Nous parlons d’une pétition dans laquelle il y a plus de 4,6 millions de signatures de personnes qui veulent qu’elle soit retirée et que le rôle de Simple être pour un autre artiste. C’est là que le nom entrerait en jeu. Emilia Clarkeque nous avons rencontré dans le monde entier grâce à Jeu des trônes quand c’était Daenerys Targaryen.

Emilia Clarke n’est pas étranger au monde des super-héros et de la fantasy, puisqu’en plus de ce qu’il a fait dans Jeu des trônes elle sera également vue dans la mini-série Invasion secrètequi sortira Disney+. En ce sens, il serait étrange de voir un visage aussi populaire faire simultanément partie des deux franchises de super-héros les plus importantes du moment à moins, bien sûr, de sa participation à merveille être plus courte qu’on ne le croit (ce qui est assez improbable compte tenu du poids de cette étoile).

+ Preuve de l’arrivée d’Emilia Clarke

Outre les rumeurs qui circulent autour de l’arrivée de Emilia Clarke un Aquaman 2Il existe des preuves à l’appui. Quelques captures d’écran ont commencé à circuler sur les réseaux montrant ce qui s’est passé lorsque le casting de Aquaman et le royaume perdu: Emilia Clarke apparu à côté de Jason Momoa. Cela dit, il convient de préciser que cela ne se produit plus et que si la distribution est recherchée, seul le nom de la distribution apparaît. Ambre Entendu.

