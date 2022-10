« Notre-Dame » : l’histoire vraie de l’incendie de Paris qui apparaît dans la série

La Cathédrale Notre-Dame c’est l’un des monuments architecturaux et culturels les plus importants de France et de l’histoire mondiale. En 2019, lorsque la ville de Paris l’a vu brûler, la nouvelle a choqué le monde entier. À présent, Netflix a produit une mini-série qui s’inspire de cette tragédie pour raconter une histoire intrigante.

Le nom de cette célèbre cathédrale se traduit en espagnol par « Notre-Dame de Paris » et est dédié à la Vierge Marie de la religion catholique. Actuellement, c’est le siège de l’archidiocèse de la ville.

C’est un monument historique important dont la construction remonte au 12ème siècle, même si elle s’est terminée au XIVe siècle. Au fil des ans, il a subi de grands changements, en raison de la événements politiques et guerres en France. Cependant, le bâtiment de style gothique a réussi à rester debout.

Il a été le lieu d’importants événements historiques tels que le sacre de Napoléon Ier, qui rendit la place à l’Église catholique. Cette scène était immortalisé par le peintre Jacques-Louis David.

Il a même été le centre d’œuvres artistiques et littéraires telles que le roman « Notre-Dame de Paris » du célèbre écrivain Victor Hugo. Cette histoire inspirera plus tard la film de disney« Le bossu de Notre-Dame ».

À QUOI A RESSEMBLÉ VRAIMENT L’INCENDIE DE NOTRE-DAME À PARIS ?

Le 15 avril 2019, vers 18 h 30.un incendie a été signalé dans la ville de Paris, selon différents médias comme le «Bbc”. Lorsque les passants levèrent les yeux et que les voisins sortirent par les fenêtres, ils trouvèrent avec surprise que c’était la bien-aimée cathédrale Notre-Dame qui était en feu.

Incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019 (Photo : Emilio Luque / Creative Commons)

Le feu s’est déclaré près du toit de l’immeuble, il a donc été le premier à être consommé. Immédiatement, une équipe de 400 pompiers a été déployée et le personnel d’urgence pour éteindre l’incendie, essayant de maintenir l’intégrité de la structure le plus possible.

Pour faire ça, ils ont dû éteindre le feu de l’intérieur, mettant leur vie en danger. Selon porte-parole des pompiers, un de ses compagnons et deux policiers ont été blessés.

Après que combattre le feu pendant neuf heuresle feu a été éteint.

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ DÉTRUIT DANS L’INCENDIE DE NOTRE-DAME ?

Lors de l’incendie de 2019, Notre-Dame a subi d’importants dommages à sa structurenotamment sur le toit, puisque les deux tiers de celui-ci ont été détruits.

En outre, la célèbre flèche centrale de Viollet-le-Ducqui avait restauré le bâtiment en 1845 et qui mesurait 96 mètresa également été endommagé.

De la même manière, rosaces, vitraux en forme de fleursa subi des dommages.

Résumé des structures Notre-Dame endommagées dans l’incendie :

La flèche de la cathédrale

Le grenier

Le toit

rosaces

Quelques poutres et voûtes

DE QUOI PARLE LA SÉRIE « NOTRE-DAME » DE NETFLIX ?

La série Netflix raconte les événements de l’incendie de Notre-Dame, en mettant l’accent sur le rôle de premier plan joué par les pompiers afin de sauver cette structure. De plus, il s’intéresse à l’impact qu’il a eu sur différentes personnes à travers le pays.

BANDE-ANNONCE DE « NOTRE-DAME »