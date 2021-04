Après un «  début difficile  », Meghan Trainor célèbre son fils de 2 mois dans une vidéo réconfortante

Meghan Trainor a pris un moment cette semaine pour célébrer les deux premiers mois de la vie de son fils.

La nouvelle maman a partagé un diaporama avec des clips vidéo de bébé Riley sur TikTok et Instagram. Les messages ont été définis sur la chanson «If You Love Her», un duo de Forest Blakk et Trainor, qui est sorti plus tôt ce mois-ci.

Dans les vidéos, les fans peuvent voir Riley dans un hôpital, attaché à divers tubes médicaux, puis bercé par son père, Daryl Sabara. Les clips présentent également de doux moments entre le bébé et ses parents à la maison.

Trainor, 27 ans, a révélé dans sa légende TikTok que ce n’était pas une route facile pour se rendre là où se trouve sa famille aujourd’hui, écrivant: «Nous avons eu un départ difficile … mais grâce aux infirmières, médecins et pédiatres incroyables, Riley est un bébé parfait, en bonne santé et heureux💙.

Lors d’une visite surprise à AUJOURD’HUI avec Hoda et Jenna en octobre dernier, le couple a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Des mois plus tard, ils ont partagé le jour de la Saint-Valentin qu’ils avaient accueilli leur fils dans le monde, le présentant au monde à travers un adorable post Instagram.

Trainor a partagé un carrousel d’images, en commençant par un instantané de son fils dans une casquette bleue. Elle a inclus quelques autres photos de son fils, y compris des photos de famille à l’hôpital.

«La date d’accouchement de ce gentil petit garçon était aujourd’hui le jour de la Saint-Valentin», a-t-elle écrit. «Nous avons pu le rencontrer le lundi 8 février! Nous sommes tellement amoureux Merci @darylsabara pour le meilleur cadeau de la Saint-Valentin de tous les temps! Bienvenue dans le monde Riley! »

Sabara, 28 ans, a publié les cinq mêmes photos sur son Instagram le jour de la Saint-Valentin et a déclaré que son fils était né à 7 livres 8 onces.

«@Meghan_trainor, tu es ma Valentine pour toujours et je suis très reconnaissant d’avoir mis notre fils au monde», a-t-il ajouté.

Début avril, les fans ont rapidement souligné que Riley semblait prendre après les regards de son père.

« OMG! Il est jumeau Daryls !!! Adorable! » un fan a écrit dans le post Instagram de Trainor.

Un autre a ajouté: « Il est si mignon, ressemble tellement à son papa. »

Sa compatriote Hilary Duff a dû être d’accord avec les fans, commentant: «Je pense que c’est votre mari jumeau! OMG ! »