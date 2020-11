Qui est Erin Doherty? 5 choses que vous ne saviez jamais sur l’actrice qui joue la princesse Anne dans «  The Crown  »

Le 15 novembre 2020, Netflix a publié la quatrième saison de La Couronne à Netflix, qui est centré sur la vie de la reine Elizabeth II.

Erin Doherty joue la jeune princesse Anne dans les saisons trois et quatre.

Mais il y a beaucoup plus à elle que son affiliation avec La Couronne. C’est une actrice extrêmement talentueuse?

De qui est Erin Doherty La Couronne?

Erin Doherty est une actrice à succès dans l’industrie cinématographique.

En plus de La Couronne, Erin Doherty a joué dans Rebel Ridge, Le dernier Jeff, Sans précédent: le théâtre en temps réel à partir d’un état d’isolement, Design intelligent, Les Miserablesle sable Appelez la sage-femme.

Elle a étudié le théâtre à l’école.

De 2011 à 2012, Doherty a suivi une formation à la Guildford School of Acting. Un an plus tard, elle étudie le théâtre à la Bristol Old Vic Theatre School. Elle a obtenu son diplôme en 2015.

Pendant son séjour là-bas, elle a reçu le prix de l’interprète de l’année de la Stephen Sondheim Society en 2015 pour son interprétation de la chanson «Broadway Baby».

Erin Doherty ne savait pas grand-chose de la princesse Anne quand elle a reçu le rôle.

Doherty a affirmé que l’année où elle jouait la princesse Anne La Couronne a été la meilleure année de sa vie. Dans une interview, Doherty a révélé que la princesse Anne n’était jamais sur son radar.

« Je n’avais aucune idée préconçue à son sujet. » elle a dit: «Quand je faisais mes recherches pour elle, je suis immédiatement allée sur YouTube pour tenter ma chance et voir s’il y avait des images d’elle à ce jeune âge. Heureusement, il y a beaucoup de séquences là-bas, et c’est ce que je l’a basée sur … «

« … Vous pouvez dire à partir de ces vidéos et interviews qu’elle est un peu une rock star. Il y a une interview particulière d’elle avec Michael Parkinson que j’ai regardée à plusieurs reprises. Vous pouvez voir qu’elle est arrivée à un point dans sa dynamique familiale qu’elle est tellement déterminée à être honnête et franche sur ce qu’elle pense de la monarchie. Elle est brillante. Elle est confiante. Elle est aussi très drôle – elle a un esprit incroyablement vif qui, je pense, vous en dit long sur elle. Elle est une bouffée d’air frais et ça était une telle joie de la jouer. «

Ses parents ne sont plus ensemble.

Quand elle avait quatre ans, ses parents se sont séparés.

Pour faire face au stress de leur rupture, les parents de Doherty l’ont inscrite, elle et sa sœur, à un cours de théâtre du samedi. «Ma sœur et moi avons vécu pour ces cours de théâtre.»

Elle a déclaré dans une interview: «En grandissant, je n’ai jamais été douée pour les universitaires, donc jouer était une bouée de sauvetage.»

Erin Doherty était une joueuse de football dans sa jeunesse.

Adolescente, elle a été repérée pour le Chelsea FC. Apparemment, son père l’a obligée à restreindre sa concentration, la forçant à choisir entre deux passions: le football – communément appelé football aux États-Unis – et le théâtre.

«Je rêve de jouer au football parce que j’aimais tellement ça», dit-elle. «Mais, quand je repense à la prise de décision, il n’était pas question.»

