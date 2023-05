Le directeur mondial de Wayne confirme une dispute de longue date avec Mike Myers, mais dit que cela ne s’est pas produit sur le plateau

Le monde de Wayne est un film qui a toujours eu des mythes et des rumeurs sur son développement et sa production qui ont persisté sans être confirmés d’une manière ou d’une autre. L’une de ces rumeurs était centrée sur la réalisatrice Penelope Spheeris, qui aurait eu de sérieux affrontements avec la star Mike Myers et le producteur Lorne Michaels lors du tournage du film. Spheeris, qui n’est pas retourné travailler sur Wayne’s World 2, a maintenant admis que si le tournage lui-même n’était pas parfait, c’est en fait lorsque les montages finaux du film ont été assemblés que les problèmes ont commencé.





Spheeris est apparu sur le podcast It Happened in Hollywood du Hollywood Reporter et s’est penché sur les problèmes rencontrés lors de la réalisation Le monde de Wayne, qui, selon elle, découlait en grande partie de la conviction de Myer que le film n’était pas bien accueilli par le public test. Dit-elle:

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Ce n’était pas un ensemble inconfortable. Mike est hypoglycémique, donc s’il avait un faible taux de sucre dans le sang, il pourrait devenir grincheux. Tellement important. J’ai travaillé avec Richard Pryor et Albert Brooks. Ils vous causeront une crise cardiaque. »

Tout en notant que Myers était responsable de tirer les ficelles pour supporter que Paramount soit allé avec un réalisateur différent sur la suite, elle ne dirait pas que Myers était difficile à travailler, il avait juste des sentiments forts sur ce à quoi le film devrait ressembler. Un exemple était la scène « Bohemian Rhapsody », qui est devenue le moment le plus imité des deux films de Wayne’s World, mais Myers ne croyait tout simplement pas que c’était drôle. Quand il s’agissait de dire à Myers que la scène devait être dans le film, il semble que Spheeris était seule.

« Lorne m’a pris à part et m’a dit : ‘Penelope, si tu ne changes pas le film, tu ne pourras pas diriger Wayne’s World 2. Mike ne va pas t’approuver.’ [A Paramount exec said] « Nous voulons vraiment faire Wayne’s World 2 avec Mike. Nous n’allons pas lui dire que vous ne le changerez pas – vous devez lui dire. Et Lorne a dit: « Je ne lui dis pas, tu lui dis. » Alors je lui ai dit et je me suis fait virer.

Spheeris a noté qu’elle « a pleuré pendant deux semaines » après avoir été exclue de la suite, et ce qui a fait plus mal, c’est que le film a fini par sortir comme elle l’avait montré lors de projections de test et avec très peu d’alternances de Myers. Elle n’a pas non plus repris Lorne Michaels après l’incident, bien qu’elle ait travaillé avec lui pendant deux décennies jusqu’à ce moment-là.





Y aura-t-il un Wayne’s World 3 ?

Instagram

C’est quelque chose que beaucoup de gens semblent vouloir, et les stars Mike Myers et Dana Carvey ont même repris leurs rôles dans de courts sketchs et des publications Instagram qui ont également suscité un regain d’intérêt pour voir le couple jouer à nouveau Wayne et Garth. Alors que Spheeris avait précédemment déclaré que c’était sa conviction Le monde de Wayne 2 a été poussé trop vite, l’écart de 30 ans doit sûrement signifier qu’il est temps pour les gars de schwing leur chose une troisième fois. Que cela se produise ou non, cela dépendra principalement de la volonté de Mike Myers de tout recommencer. Si la réponse est oui, alors cela semble être le moment idéal pour y arriver.