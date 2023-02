La campagne Fast and Furious 10 est un clin d’œil à l’histoire de la saga

in

Images universelles

Fast and Furious 10 s’ouvre avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux personnages et aussi l’assaisonnement d’être l’avant-dernière entrée de la saga. Comment en font-ils la promotion ?

© IMDbRapide et furieux

rapide et furieux 10 C’est l’avant-dernier film de la franchise dirigée par vin Diesel en tant que conducteur de voiture dur Dominic Toretto qui ressent un lien spécial avec ceux qu’il appelle famille et l’accompagner dans ses activités. En ce sens, l’acteur mène la campagne promotionnelle de X rapidecomme le prochain film est connu aux États-Unis, avec des images du premier film de la saga.

Tirer parti de vos médias sociaux vin Diesel a publié la bande-annonce du film Rapide et furieux original où il partageait le casting avec Paul Walker qui a joué le flic infiltré Brian O’Conner. Dans son message, l’interprète a utilisé la phrase: « Ce n’était qu’un rêve »donnant un cadre imbattable à ce que signifiait le chemin de ces bandes depuis celui sorti en 2001 jusqu’au dixième qui arrive cette année plus de deux décennies après ses débuts.

Vin Diesel prépare le terrain pour la bande-annonce de Fast X

rapide et furieux 10 Il sortira dans les cinémas du monde entier avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Dans la section des méchants, nous pouvons trouver Charlize Theron revenant en tant que cyberterroriste Cipher tout en ajoutant un nouveau personnage : Jason Momoa il jouera le rôle de Dante, le grand antagoniste de cette avant-dernière partie de l’histoire. En outre, Brie Larson arrive à rejoindre le « famille » par Dominic Toretto pendant Rita Moreno Ce sera la grand-mère du protagoniste du film.

A l’occasion de l’arrivée de cette dixième entrée dans l’histoire de Rapides et furieux, vin Diesel Il a récemment été très actif sur ses réseaux sociaux, partageant même des images de ses co-stars. Jason Momoa et Michelle Rodriguez sur le plateau d’enregistrement de cette cassette que les fans de cette aventure pleine de voitures rapides, de combats, d’explosions et de tirs ont hâte de voir.

La remorque pour rapide et furieux 10 arrivera le 10 février, puis la campagne promotionnelle du film sortira du ton nostalgique et il nous laissera voir de nouvelles images de ces personnages tant aimés du public en plus des débuts attendus des nouveaux noms propres qui restent inconnus du public fandom qui ne sait pas à quoi s’attendre des stars qui ont rejoint la franchise. Patience!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?