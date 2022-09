Qui est Emma D’Arcy, l’actrice qui incarne Rhaenyra Targaryen adulte dans « La Maison du Dragon »

Le dimanche 25 septembre, le sixième chapitre de la série « Maison du Dragon ». Cela aura donc lieu 10 ans plus tard des événements de l’épisode précédent, en raison d’un saut dans le temps de la production réussie.

De cette manière, quatre des acteurs du casting feront leurs adieux au prequel de « jeu des trônes”. Tel est le cas de Milly Alcockl’actrice qui interprète la jeune Rhaenyra Oui qui sera remplacé par une célébrité britannique bien connue.

Dans les lignes suivantes, rencontrez Emma d’Arcyqui fait Rhaenyra Targaryen en tant qu’adulte dans la série hbo max « Maison du Dragon ». Découvrez ainsi sa biographie et les données les plus importantes sur sa carrière.

QUI EST EMMA D’ARCY ?

Emma d’Arcy est une célébrité britannique renommée qui se consacre au théâtre. Il a été formé en École d’art Ruskin puis étudie les Beaux-Arts à L’université d’Oxford. Au fil du temps, il a fait son apparition dans de nombreuses productions théâtrales, telles que « Roméo et Juliette », « Les jeux auxquels nous avons joué » Oui « Le Creuset ».

D’Arcy est membre de la communauté LGBTIQs’identifie comme une personne non binaire et leurs pronoms anglais sont ils/elles. De plus, il a participé à de nombreuses productions télévisuelles. Parmi ses projets les plus remarquables figurent «esprit d’aventure« O »Chercheurs de vérité”.

Actuellement, il dirige la compagnie de théâtre Compagnie d’arène avancée À Londres. De plus, il fait partie des talents représentés par Roxanne Vaca Managementune agence basée au Royaume-Uni.

FICHE TECHNIQUE EMMA D’ARCY

Nom complet : Emma Zia D’Arcy

Date de naissance : 27 juin 1992

Lieu de naissance : Londres, Angleterre

Âge : 30 ans

Signe du zodiaque : Cancer

Pronoms : Ils/elles

Parents : Sally Elizabeth D’Arcy et Richard John D’Arcy

FILMS ET SÉRIES TÉLÉ PAR EMMA D’ARCY

Films d’Emma D’Arcy

2015 : « United Strong Alone » (court-métrage) en tant que Sniper

2019: « O Holy Ghost » (court métrage) en tant que Stéphanie

2020: « Mauvaise conduite » en tant que Hazel

2021: « Dimanche des mères » en tant qu’Emma Hobday

Série télévisée Emma d’Arcy

2018: « Wanderlust » comme Naomi Richards

2019: « Wild Bill » comme Alma

2020: « Hanna » comme Sonia Richter

2020: « Chercheurs de vérité » comme Astrid

2022: « Maison du Dragon » comme Rhaenyra Targaryen

emma Il a également joué dans le clip de « Trop d’amour», chanson du petit louveteau. La vidéo a été réalisée par lys rose thomas.

EMMA D’ARCY DANS « LA MAISON DU DRAGON »

Comme mentionné, Emma d’Arcy joue la princesse Rhaenyra Targaryen à l’âge adulte dans « Maison du Dragon”. Sa première apparition aura lieu dans le sixième chapitre de la première saison de la série, intitulé « Les Héritiers du Dragon”.

En tant que personne non binaire, D’Arcy révélé à Le journaliste hollywoodien qui se rapprochait du sentiment de son personnage: « Rhaenyra a une bataille constante avec ce que signifie être une femme et est une étrangère fondamentale. Elle est terrifiée à l’idée d’être piégée dans la maternité et sait à quel point sa position serait différente si elle était un homme. Je suis une personne non binaire. J’ai toujours été attirée et repoussée par l’identité masculine et féminine Et je pense que cela se joue honnêtement ici. »compté.

PHOTOS D’EMMA D’ARCY

