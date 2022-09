La vraie raison pour laquelle Timothée Chalamet n’a pas eu le rôle de Spider-Man avant Tom Holland

merveille

Timothée Chalamet a essayé pour Spider-Man en même temps que Tom Holland décroche le rôle. Mais pourquoi l’acteur n’a-t-il pas réussi ? C’est la vraie raison.

© GettyTom Holland et Timothée Chalamet

Avec la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison, Tom Holland Il a fini par être placé comme l’un des Peter Parker préféré du public. C’est parce que, dans ledit film, l’acteur a fait un travail incroyable et a adoré les fans. Eh bien, cela montrait une version complètement différente du personnage. C’est que, l’adolescent détendu et jeune a été laissé pour compte, mais maintenant il a donné vie à un jeune homme plus mature et prêt à être un véritable super-héros.

A tel point qu’après son travail en Spider-Man : Pas de retour à la maisonbeaucoup espèrent revoir Tom Holland vêtu du costume rouge. Cependant, la vérité est qu’il n’a pas encore été confirmé que les Britanniques reviendront dans ce rôle. Bon, il faut préciser que l’artiste travaille pour une série Apple TV+. De plus, il a confirmé qu’après ce personnage, il quittera le théâtre pendant un certain temps car il a besoin de se reposer.

C’est pourquoi, aux mots de Holland, de nombreux fans se sont demandé si Timothée Chalamet pourrait le remplacer. C’est parce que le protagoniste de dunes, il y a quelque temps, il a auditionné pour Spider-Man. Et, bien qu’il n’ait pas été sélectionné, c’est une dette en suspens pour les followers de l’artiste. Bien que la réalité soit que beaucoup se demandent aussi pourquoi il n’a pas obtenu le rôle dès le premier instant.

Eh bien, comme Chalamet lui-même l’a avoué, il n’a pas été sélectionné pour être Peter Parker parce que ses nerfs l’ont trahi. « J’ai lu (le scénario) deux fois et je suis sorti en sueur, en panique totale», est-il venu raconter. À son tour, se souvenant de ce moment, il a également révélé comment il a réagi par la suite : il a appelé son agent et a explicitement demandé une nouvelle opportunité.

« Brian, j’y ai beaucoup réfléchi et je dois revenir en arrière, frapper à cette porte et relire ‘« , étaient ses mots exacts. Cependant, cette expérience a été complètement bouleversante pour lui. C’est parce que, d’après ce qu’il a dit, après cette étape ratée de Spider-Man, il n’a pas voulu se présenter à d’autres castings. Pourtant, il a rapidement surmonté le traumatisme et s’est établi avec une carrière incroyable.

