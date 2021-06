Pourquoi Rupert Evans sera-t-il Edmund Bridgerton ?

La deuxième saison de Bridgerton continue de susciter beaucoup d’attentes parmi les fans. Comme on savait que Régé-Jean Page ne ferait plus partie du casting, de nombreux fans se sont sentis offensés et déçus, mais, malgré tout, la production a montré qu’il y a de l’histoire depuis un moment et que les nouveaux galants sont si proches de l’édition numéro deux ainsi que la troisième et la quatrième, qui ont déjà été confirmées.

À tel point que, le premier nouvel acteur à rejoindre Bridgerton c’est Rupert Evans, qui incarnera Edmund Bridgerton, c’est-à-dire le père des huit frères et « Le mari doux et dévoué de Violet”. Avec cette définition, Netflix s’est chargé de donner un profil affectueux et agréable à ce personnage qui, seul, est connu de ceux qui ont lu les livres de Julia Quinn sur lesquels la série est basée.

Et, pour ceux qui ne l’ont pas fait, l’auteur original de ce drame ancien concentre ses huit livres sur chacun des frères et sœurs. « Le duc et moi« , Bridgerton être présentée au tribunal pour définir son état civil, mais maintenant, le deuxième volume s’intitule « Le vicomte qui aimait”, Donc Anthony, joué par Jonathan Bailey, sera le nouveau protagoniste.

Les frères Bridgerton. Photo : (Netflix)



Dans cette partie de l’histoire, l’héritier du titre de Bridgerton Il doit trouver une femme du même rang afin de continuer à maintenir la lignée familiale. C’est pour ça que, En format flash-back, l’histoire ramènera à la mémoire d’Anthony son père et la manière dont il l’a élevé en étant l’héritier légitime de tous les titres que son patronyme comporte.

Pourquoi Rupert Evans a-t-il été choisi ?

Il y a beaucoup d’acteurs qui auraient pu être choisis pour donner vie à Edmund Bridgerton, mais la production de Shonda Rhimes a préféré Evans pour une seule raison : il est le seul qui ressemble à tous les acteurs qui jouent leurs enfants, notamment avec le quatre plus gros et, de Spoiler, nous vous montrons.

Rupert Evans et Jonathan Bailey

Rupert Evans et Jonathan Bailey.



Rupert Evans et Luke Thompson

Rupert Evans et Luke Thompson.



Rupert Evans et Luke Newton

Rupert Evans et Luke Newton.



Rupert Evans et Phoebe Dynevor