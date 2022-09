Crunchyroll annonce une distribution de voix doublées en anglais avec une nouvelle bande-annonce de Chainsaw Man

Crunchyroll (Espion x Famille) a annoncé le casting officiel de doublage anglais pour Homme à la tronçonneusela série animée très attendue produite par MAPPA (Maruyama Animation Produce Project Association, qui sera diffusée en simultané sur Crunchyroll depuis le Japon le mardi 11 octobre dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. L’anime sortira en sous-titres japonais et anglais et avec un doublage anglais, The Réseau d’actualités animées rapporte également que Homme à la tronçonneuse obtiendra des doublages en espagnol d’Amérique latine, en portugais brésilien, en français et en allemand. Pour honorer l’annonce du casting de doublage le 19 septembre, Crunchyroll a dévoilé une nouvelle bande-annonce de doublage en anglais mettant en vedette le casting de voix récemment annoncé ainsi que la troisième bande-annonce du Japon.

FILM VIDÉO DU JOUR

Homme à la tronçonneuse est basé sur le manga du même nom très populaire et primé écrit et illustré par Tatsuki Fujimoto (Coup de feu, Regarde en arrière, Au revoir, Éri) et sérialisé dans le Weekly Shōnen Jump de Shueisha. Le synopsis officiel de la Homme à la tronçonneuse l’anime se lit comme suit :

Denji est un adolescent vivant avec un diable à la tronçonneuse nommé Pochita. En raison de la dette que son père a laissée derrière lui, il a vécu une vie au plus bas tout en remboursant sa dette en récoltant des cadavres de diables avec Pochita. Un jour, Denji est trahi et tué. Alors que sa conscience s’estompe, il passe un contrat avec Pochita et est ressuscité en tant que « Chainsaw Man » – un homme au cœur de diable.

L’anime est réalisé par Ryū Nakayama (Fate/Grand Order Front Démoniaque Absolu : Babylonia, La montée du héros du bouclier), avec direction ADR pour le doublage anglais par Mike McFarland (Dragon Ball, Fullmetal Alchemist, Mon université de héros).

McFarland a été annoncé comme directeur ADR avec le reste de la distribution de doublage anglais. Le casting dub anglais comprend Ryan Colt Levy (Mon université de héros, Moriarty le Patriote) en tant que voix anglaise de Denji, un adolescent vivant avec un diable à la tronçonneuse nommé Pochita, et de Suzie Yeung (Wonder Egg Priorité, Arc-en-ciel élevé) dans le rôle de Makima, une femme mystérieuse qui cherche à contrôler Denji, Reagan Murdock (Dragon Ball Super, Ne me fais pas de mal, mon guérisseur !) comme Aki, et Sarah Wiedenheft (Trèfle noir, Dr PIERRE, Dragon Ball Super) comme Puissance.





Homme à la tronçonneuse Toute nouvelle bande-annonce et chansons thématiques

©Tatsuki Fujimoto/SHUEISHA, MAPPA

Bien que la série sorte officiellement le 11 octobre, le doublage anglais de Homme à la tronçonneuse sera présenté en première au New York Comic Con le vendredi 7 octobre. Le SimulDub™ anglais commencera à être diffusé sur Crunchyroll à une date ultérieure. Pour les fans qui ne fréquentent pas NYCC, vous pouvez consulter une toute nouvelle bande-annonce qui a été doublée avec les nouveaux acteurs de la voix anglaise ci-dessous :

En plus d’une nouvelle bande-annonce, MAPPA a également dévoilé la toute nouvelle liste de pistes pour Homme à la tronçonneusequi aura un thème de fin différent pour chaque épisode, et comprend les chansons suivantes :

Chanson thème d’ouverture :

« KICK BACK » de Kenshi Yonezu

Chansons thématiques de fin :