Natalie Portman pourrait jouer dans son propre projet en tant que Mighty Thor

Nous savons que dans la prochaine entrée de God of Thunder, Jane Foster assume l’identité de Mighty Thor. Maintenant, il y a une rumeur qui pointe vers un éventuel projet solo de ce personnage.

©IMDBJane Foster et Thor

Thor : Amour et tonnerre marque le retour de Natalie Portman à la franchise God of Thunder. Dans ce cas, le film est réalisé par Taika Waititi et en vedette à nouveau Chris Hemsworth dans le rôle principal du film. La vérité est que la nouvelle entrée du Univers cinématographique Marvel viendra avec une surprise incluse : Jane Foster assumera le rôle de puissant thorune version puissante de la divinité.

Le cinéaste a repris des aspects du roman graphique Le puissant Thor où le fils d’Odin devient indigne de porter le puissant marteau mjolnir et sa bien-aimée Jane Foster prend sa place. Elle se retrouve aux prises avec un cancer qui peut la consumer dans la vie, mais son nouveau rôle de déesse du tonnerre la montre guérie de la maladie. Nous ne savons pas quelle part de cette intrigue arrivera au cinéma.

Natalie Portman aura-t-elle un projet solo dans le MCU ?

Maintenant l’influenceur de Twitter connu comme MyTimeToShinepopulaire pour partager de nouvelles informations et rumeurs sur le genre super-héros, a assuré que Jane Foster, personnifiée à nouveau par Natalie Portmanpourrait avoir un projet solo au sein du Univers cinématographique Marvel. Si ce film devait se concrétiser, il faudrait remercier Taika Waititi qui a convaincu l’actrice de revenir dans le MCU.

Thor : Amour et tonnerre est un projet ambitieux qui pourrait devenir le prochain grand succès de merveille dans les films. En plus de Chris Hemsworth et Natalie Portmanl’antagoniste du film sera joué par balle chrétienne. Voici Gorr le dieu boucher. Il y aura aussi de la place pour une fonctionnalité « cosmique » à l’intérieur de la bande avec la participation de certains membres de la gardiens de la Galaxie.

Le dieu du tonnerre jouera dans l’une des entrées les plus folles de merveille comme prévu par son directeur Taika Waititi. et la nouvelle que Natalie Portman pourrait poursuivre son rôle puissant thor dans un projet solo, nous sommes encore plus excités pour l’avenir de ces personnages très populaires. amour et tonnerre Il sortira au cinéma le 8 juillet et promet d’être un événement inoubliable.

