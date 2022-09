Qui est Cumelén Sanz, l’actrice d’El Marginal qui triomphe désormais dans La Jefa

Netflix

Ces derniers jours, un film espagnol est devenu la sensation de Netflix. Parmi ses protagonistes se trouve Cumelén Sanz.

©IMDBCumelen Sanz.

Ce n’est pas la première fois que le cinéma espagnol (ou l’industrie de ce pays européen en général) se tourne vers un acteur aux racines argentines pour nourrir son casting. Leonardo Sbaraglia et Cecilia Roth Ce sont deux qui ont fait de l’Espagne presque une deuxième maison, tous deux avec des emplois dans des productions de Pedro Almodóvar. On peut aussi parler de l’incursion de Rodrigue de la Serna dans Le vol d’argentoù il devait être palerme pour le succès mondial de Netflix.

Et depuis Netflix nous parlons, nous devons mentionner La cheffele dernier grand succès de la plateforme qui met en vedette le rôle principal de Aitana Sanchez-Gijon et il était dirigé par Frank Torres. Le film se concentre sur une jeune femme qui tombe enceinte par accident et quand tout indique qu’elle devra quitter le pays et abandonner sa carrière prometteuse, son patron la convainc de poursuivre la grossesse et de donner le bébé à l’adoption. Ceci, bien sûr, aura ses conséquences dans un film qui se tournera bientôt vers le genre suspense.

L’un des protagonistes de La cheffe c’est Cumelen Sanz, actrice argentine de 32 ans qui a été vue ces dernières années dans deux des productions les plus importantes réalisées dans le pays sud-américain, en ce qui concerne les séries. Parce que vous vous en souvenez probablement si vous avez vu La frangeoù il faisait partie de la troisième saison et il a joué un rôle récurrent en tant que karine. Mais, en plus, il était dans le grand Moussonoù l’histoire derrière le boxeur a été racontée Carlos Monzón dénoncé pour le féminicide de sa compagne. Là bas, Sanz était chargé de faire vivre Silvia, l’une des filles du boxeur.

Sa carrière d’actrice a commencé il y a dix ans, dans le court Usure où il a partagé un set avec la star de Façon Rebelde, Philippe Colombo. Rôles dans des productions telles que Violette, apache Oui Ne me oubliez pas (ce dernier avec Léonard Sbaraglia), ainsi que quelques apparitions dans des vidéoclips musicaux d’artistes tels que Bandalos chinois, Turf et Diego Torres.

+Les prochains projets de Cumelén Sanz

Toujours sans date de sortie définie, deux films se profilent à l’horizon Cumelen Sanz qui sont déjà dans des instances de post-production. D’un côté, Le feu que nous avons construit (titre qui pourrait faire allusion d’une certaine façon à la chanson de Il a tué un policier motorisé) de louis fontal. Pour l’autre, éducation porcineun policier qui conduira Luciano Cáceres sous la direction de Edouard Pintoqui se déroulera dans les années 90 où l’on verra l’histoire d’un homme qui se consacre au vol et qui inculque cette culture à son fils.

