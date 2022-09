Le regard bouleversant de Timothée Chalamet à la Mostra de Venise

CÉLÉBRITÉS

L’acteur a présenté Bones and All, son nouveau film avec Luca Guadagnino. Découvrez les photos du tapis rouge du festival du film !

© GettyTimothée Chalamet à la Mostra de Venise.

Depuis son ascension vers la gloire, Timothée Chalamet a précisé qu’une partie fondamentale de sa présentation est l’habillement. En ce sens, elle a défilé sur des dizaines de tapis rouges avec des tenues aussi simples qu’élégantes. Pourtant, aujourd’hui, l’acteur dunes impressionné ses fans en arrivant au Festival du film de Venise avec un regard choquant cela montre à quel point il peut être risqué de s’exhiber devant les caméras. Et il a réussi à voler les regards !

Chalamet n’est jamais passé inaperçu. À plusieurs reprises, comme les Golden Globes ou les Oscars, elle a porté des ensembles audacieux qui sont devenus le sujet de conversation. Cependant, ce n’est qu’aujourd’hui qu’il a montré qu’il pouvait aller plus loin et qu’il continuerait à défier – à travers la mode – chaque fois qu’il trouverait une opportunité. c’est qu’il est apparu avec son torse et ses bras nusquelque chose d’inhabituel chez une figure qui a l’habitude de s’habiller dans des sacs de toutes sortes.

Pourquoi est-il à la Mostra de Venise ? Bien que la suite de dunesla vérité est que Timothée Chalamet a une nouvelle première au programme : Os et tout. Et le nom de la bande pourrait être la clé pour comprendre son look particulier. C’est un singe dans un ton rouge vif, ce qui pourrait faire une référence claire à la couleur du sang qui identifie le nouveau film réalisé par Luca Guadagnino et cela l’a amené à assister à l’événement.

Cette tenue a été exclusivement faite sur mesure pour vous par Haider Ackermann, l’un des créateurs avec qui la célébrité compte généralement lorsqu’il s’agit de penser à ce qu’il portera sur un tapis rouge. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’il surprend, Chalamet sous-entend que ce n’est que le début et qu’il peut toujours apparaître avec une tenue complètement inattendue qui est loin du classique, tout en respectant certains éléments typiques de lui, comme ses bottes. .noir et lunettes de soleil.

+ À quoi ressembleront Bones and All ?

Timothée Chalamet reviendra travailler avec Luca Guadagnino après avoir dirigé le casting de Appelez-moi par votre nomle film présenté comme le troisième volet de la trilogie Désir. Après avoir été nominé pour le meilleur acteur par l’Académie, le duo revient pour mener à bien cette intrigue qui suit Maren, une jeune femme qui apprend à survivre marginalisée dans la société. Tout va changer lorsqu’il braque les projecteurs sur Lee, un vagabond un peu intense. Cette histoire de premier amour met non seulement en vedette Timothée Chalamet, mais a aussi taylor russell comme visage du casting.

