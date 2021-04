Nouveau sur HULU PLUS en avril 2021

The Handmaid’s Tale revient ce mois-ci pour sa 4e saison sur Hulu Plus. Donc, si vous êtes en retard sur la série ou comme moi et que vous n’avez même pas regardé à mi-chemin de la saison 1, il est maintenant temps de commencer votre frénésie. La première de la saison 4 n’a lieu que le 28 avril, vous avez donc le temps de vous rattraper. Si ce n’est pas pour vous, il y a une énorme programmation ce mois-ci sur Hulu Plus qui devrait répondre à vos besoins de divertissement. Découvrez-le ci-dessous:

1-avr

Amy Schumer apprend à cuisiner: Terminez la saison 1

Vie des Caraïbes: Terminer les saisons 18 et 19

Haché: Terminer la saison 44

Bonbons hachés: Terminez la saison 1

Christina On The Coast: Terminer la saison 2

Diners, ciné-parcs et plongées: Terminez les saisons 34 et 35

Doubler avec les Derricos: Terminer la saison 1

Extreme Makeover: Home Edition: Terminer la saison 1

Jeux d’épicerie de Guy: Terminer la saison 22

Naked and Afraid XL: Terminer la saison 6

Dites oui à la robe: Terminez la saison 19

Tournoi des champions: Terminez la saison 1

Undercover Billionaire: Terminer la saison 1

UniKitty: Terminer la saison 3

Vegas Chef Prizefight: Terminer la saison 1

Les pires cuisiniers d’Amérique: Terminez la saison 18

Higurashi: Quand ils pleurent: Saison 1, Epsiodes 1-12 (DUBBED)

2012 (2009)

28 jours plus tard (2003)

Un hologramme pour le roi (2016)

Une sale honte (1994)

Un plan simple (1998)

L’abîme (1989)

Avant de partir (2015)

Bug (2007)

Bulworth (1998)

Butch Cassidy et le Sundance Kid (1969)

Capitaine Kronos: Chasseur de vampires (1974)

Changement de voie (2002)

Chappaquiddick (2017)

La terre de Chato (1972)

Cheech & Chong’s Still Smokin ‘(1983)

Cohen et Tate (1989)

La couleur pourpre (1985)

La zone morte (1983)

Le double du diable (2011)

Diable en robe bleue (1995)

Mourir dur (1988)

Mourir dur avec une vengeance (1995)

Sale vauriens pourris (1988)

Mec ou est ma voiture? (2000)

Quatre mariages et un enterrement (1994)

Frankie et Alice (2014)

Amis avec avantages (2011)

État du jardin (2004)

Le cadeau (2000)

Fille à la perle (2003)

Devinez qui (2005)

Hancock (2008)

La partie de chasse (1971)

Dans le mélange (2005)

Dans les bras d’étrangers: histoires du Kindertransport (2000)

Dame dans une cage (1964)

Larry The Cable Guy: Inspecteur de la santé (2006)

La vie du crime (2014)

Vivre libre ou mourir dur (2007)

Mad Max (1980)

Madea va en prison (long métrage) (2009)

L’homme qui pourrait tromper la mort (1959)

L’homme qui a tiré Liberty Valance (1962)

Maître et commandant: l’autre côté du monde (2004)

Boule de monstre (2001)

Motel Hell (1980)

Napoléon Dynamite (2004)

Ne jamais reculer (2008)

Nouveau en ville (2009)

Nuit au musée: bataille du Smithsonian (2009)

Les Out-Of-Towners (1999)

Le prêteur sur gages (1964)

Peloton (1986)

Le Polar Express (2004)

La femme du prédicateur (1996)

Le programme (1993)

Ramona et Beezus (2009)

Les tueurs de remplacement (1998)

Rio (2011)

Le Sandlot (1993)

Film effrayant 4 (2006)

Sexe et la ville (2008)

Sexe et la ville 2 (2010)

Arbre (2000)

Shrek 2 (2002)

Le crâne (1965)

Dormir avec l’ennemi (1991)

Ruban (1993)

Alors j’ai épousé un meurtrier à la hache (1993)

Star Trek: Générations (1994)

Step Up Revolution (2012)

La somme de toutes les peurs (2002)

Cette chose que tu fais! (1996)

The Upside (2017)

Ciel vanille (2001)

Virtuosité (1995)

En attendant d’expirer (1995)

Guerre (2007)

Guerriers de la vertu (1997)

Et Bob? (1991)

Où est le cœur (2000)

Jeune Sherlock Holmes (1985)

2-avr

WeWork: Ou la fabrication et la rupture d’une licorne de 47 milliards de dollars: première documentaire

Law & Order: Organized Crime: Première de la série

Manifest: Première de la saison 3

The Moody’s: Finale de la saison 2

Real Housewives of New York City: Terminer la saison 12

3-avr

Hysterical: Première de la série

Blair sorcière (2016)

5-avr

Fille (2020)

7-Apr

Our Last Crusade or the Rise of a New World: Saison 1, Epsiodes 1-12 (DUBBED)

8-avr

Home Economics: Première de la série

9-avr

Tout va bien se passer: Première de la saison 2

Rebel: Première de la série

La norme (2020)

Les étoiles sont tombées en Alabama (2021)

10-avr

Le jour où je suis devenu un dieu: Saison 1, Epsiodes 1-12 (DUBBED)

Desierto (2015)

Knuckledust (2020)

12-avr

Activité paranormale 4 (2012)

Spontané (2020)

15-avr

Jeune: Première de la saison 7

Real Housewives of Beverly Hills: Terminer la saison 10

16-avr

Voler comme une fille (2020)

Oiseau chanteur (2020)

17-avr

Persuasion moderne (2020)

Thelma (2017)

20-avr

Sasquatch: Première série documentaire

21-avr

Cruel Summer: Première de la série

22-avr

GRETA THUNBERG: UNE ANNÉE POUR CHANGER LE MONDE: Première série documentaire

23-avr

La place des pas de mots (2020)

25-avr

Thym sauvage des montagnes (2021)

26-avr

Le tapis rouge des Oscars: spécial

Les 93e Oscars: Spécial

28-avr

The Handmaid’s Tale: Première de la saison 4

Arrivée (2016)

30-avr

Le juge (2014)

DERNIER APPEL– spectacles quittant le service en avril

27 avril

Notre frère idiot (2011)

30 avril

50/50 (2011)

9 à 5 (1980)

Affliction (1998)

Article 99 (1992)

Bien-aimé (1998)

Dimanche sanglant (2002)

Coup (2001)

Ensemble de preuves (1993)

Changement de voie (2002)

La terre de Chato (1972)

Cocktail (1988)

Cohen et Tate (1989)

Crimes du coeur (1987)

Damien – Omen II (1978)

Diable en robe bleue (1995)

Sale vauriens pourris (1988)

Les ducs de Hazzard (2005)

Échapper à Alcatraz (1979)

Tout doit partir (2011)

Frankenstein et le monstre de l’enfer (1974)

De l’enfer (2001)

GI Jane (1997)

Garfield (2004)

Gargouilles: les ailes des ténèbres (2004)

Happy Tears (2010)

La hantise dans le Connecticut (2009)

The Haunting In Connecticut 2: Fantômes de Géorgie (2013)

Hitman’s Run (1999)

Comment savez-vous (2010)

La partie de chasse (1971)

L’homme de janvier (1989)

Jennifer 8 (1992)

Sauter le balai (2011)

La dernière valse (1978)

Mad Max (1980)

Madea va en prison (long métrage) (2009)

Mafia! (De Jane Austen) (1998)

L’homme qui a tiré Liberty Valance (1962)

Maître et commandant: l’autre côté du monde (2004)

Motel Hell (1980)

Chasse à la souris (1997)

La fille de mon meilleur ami (2008)

Ne jamais reculer (2008)

Assassin ninja (2009)

Le présage (1976) (1976)

Seul Dieu pardonne (2013)

Percy Jackson et les Olympiens: le voleur de foudre (2009)

Peloton (1986)

Jolie femme (1990)

Le prince des marées (1991)

Les tueurs de remplacement (1998)

Sables d’Iwo Jima (1950)

Arbre (2000)

Le Shootist (1976)

Sur le côté (2004)

Commandement aérien stratégique (1955)

La prise de Pelham 1 2 3 (2009)

Le tatouage de Teresa (1994)

Cette chose que tu fais! (1996)

Deux semaines (2006)

Réveiller Ned Devine (1998)

Marcher haut (1973)

Guerriers de la vertu (1997)

Et Bob? (1991)

Les neuf verges entières (2000)

Wonder Boys (2000)

Origines des X-Men: Wolverine (2009)

Jeune adulte (2011)