Sachin, Biden et la NASA ont tous rejoint la tendance des tweets en un mot de Twitter ; Vérifiez-le

Jeudi, Twitter a annoncé qu’il testait son bouton « modifier ». Alors que la nouvelle ravissait les utilisateurs, le lendemain, quelque chose d’autre lié à l’application était dans leur esprit.

La dernière tendance de Twitter a pris d’assaut le monde, avec même le président américain Joe Biden, la légende du cricket Sachin Tendulkar et l’agence spatiale NASA. À l’heure actuelle, le plus gros buzz sur Twitter est le tweet sur mot, avec de nombreuses personnalités et organisations résumant description de leur carrière/marque en un seul mot.

Alors que de plus en plus de personnes se lancent dans le mouvement, voici un aperçu de certains des célèbres tweets d’un mot qui ont ravi les utilisateurs de l’application de micro-blogging :

On pense que la tendance a été lancée par Amtrak, le chemin de fer de passagers desservant la majeure partie du Canada et des États-Unis. Jeudi, le fournisseur de services ferroviaires a publié un tweet contenant uniquement le mot « trains ».

les trains — Amtrak (@Amtrak) 1er septembre 2022

On ne sait pas encore si le tweet en question était une erreur d’un stagiaire ou une tentative délibérée d’attirer l’attention sur les réseaux sociaux. Mais cela a immédiatement pris de l’ampleur lorsque des marques et des personnalités célèbres ont commencé à se joindre à la tendance.

La NASA, qui est connue pour ses superbes images de galaxies, a également sauté sur la tendance.

univers – NASA (@NASA) 1er septembre 2022

La chaîne de pizzas Domino’s n’était pas loin derrière.

ananas — Domino’s Pizza (@dominos) 1er septembre 2022

Les agences de presse CNN et NDTV se sont également jointes.

dernières nouvelles – CNN (@CNN) 1er septembre 2022

confiance – NDTV (@ndtv) 2 septembre 2022

Le président américain Joe Biden a tweeté « démocratie » depuis sa poignée.

la démocratie – Président Biden (@POTUS) 2 septembre 2022

Bien sûr, Sachin Tendulkar a également eu sa part de plaisir. Le Master Blaster a écrit « cricket » et a rejoint la mode des tweets d’un seul mot.

criquet — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 2 septembre 2022

La société pharmaceutique Pfizer a écrit « science ». La société a récemment eu ses injections de rappel mises à jour, qui ciblent la variante Omicron de COVID-19, approuvées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

la science – Pfizer Inc. (@pfizer) 1er septembre 2022

Le compte officiel du personnage de Marvel, Deadpool, a tweeté « deadpool », ravissant les fans du « Merc avec une bouche ».

Dead Pool — Deadpool (@Deadpool) 1er septembre 2022

Microsoft Windows bien sûr, a écrit « windows ».

les fenêtres — Windows (@Windows) 1er septembre 2022

La tendance a reçu des réactions mitigées de la part des utilisateurs. Beaucoup ont adoré la tendance.

D’autres ont trouvé cela irritant.

Ça m’énerve vraiment quand les gens disent un mot et ensuite le disent. ‘C’est ça. C’est le tweet. Pls, ayez la confiance nécessaire pour écrire un seul mot. – BoldLeonidas.eth (@boldleonidas) 31 août 2022

Qu’en pensez-vous ?

