«  Raised by Wolves  », critique sans spoilers: Ridley Scott récupère la plus sombre de sa science-fiction dans une série audacieuse et excessive

J’ai vu des suites qui avaient moins en commun avec le film qui les a précédées que « Raised by Wolves » a à voir avec « Alien ». Plus précisément avec les tranches de «Alien» réalisé par Ridley Scott, en particulier la première partie fondamentale et le «Prometheus» irrégulier mais hautement estimable. Cependant, « Raised by Wolves » n’est pas une suite, entre autres parce que nous n’avons pas de xénomorphes et que le futur calendrier ne correspond pas. Mais nous trouvons bien d’autres clés qui apportent cette série extraordinaire que TNT lance ce jeudi avec deux chapitres de la mythique saga Fox.

Esthétiquement, nous avons des détails aussi essentiels que les androïdes, avec un comportement régi par des règles similaires à celles de l’univers «Alien». Curieusement, le fluide qui leur donne la vie sous forme de sang est blanc et laiteux, comme nous le savons dès les premiers versements que cela arrive avec Ash ou Bishop. Dans ce cas, lorsque l’une des créatures artificielles tombe en panne, ce liquide clair commence à suinter. L’autre ressemblance esthétique évidente est la surface de la planète Kepler-22b, où l’action se déroule, et rappelle à bien des égards le glorieux LV-223 de ‘Prometheus’: structures géantes, phénomènes atmosphériques au niveau du sol, orographie agressive …

Mais il y a plus, aller au fond des problèmes qu’ils traitent, et que ceux-ci révèlent que nous sommes confrontés à un travail avec beaucoup en commun non seulement avec « Alien » de Ridley Scott, mais avec le reste de son cinéma en général et avec la science-fiction (notamment «Blade Runner», également très attentive aux contradictions et à la grandeur de la vie artificielle) en particulier. C’est, la relation entre les humains et les androïdes, et leur relation avec leurs créateurs respectifs: les dieux réels ou inventés et les humains eux-mêmes. De la même manière, la tension entre technologie et croyances est également présente, plus évidente et explicite dans ‘Prométhée’, et représentée dans ‘Alien’ par l’horreur du vide total qu’une mort horrible aux mains de l’Inconnu suppose.

Élevé par des loups sur une planète hostile

Le point de départ de « Raised by Wolves » fait de la simplicité sa meilleure vertu, racontant une histoire qui, pour une fois dans une série de genre, ne se ramifie pas en d’innombrables époques, personnages ou points de vue: nous avons ici deux androïdes, père et mère, qui s’installent sur une planète inhabitée après avoir conçu artificiellement un groupe d’enfants. Ils veulent démarrer une nouvelle civilisation basée sur l’athéisme et la confiance en soi, mais ils vont bientôt se heurter à une religion, la mithraïque, qui envisage de coloniser la planète. Le tout sans divertissements inutiles, sans fluctuations de rythme, avec une leçon que «Westworld» et sa compagnie devraient apprendre à la fois: la simplicité et la concision du récit ne sont pas en contradiction avec la profondeur de ce qui est raconté.

Ce qui rend «Raised by Wolves» unique, c’est que toutes ces histoires sont tirées de l’épopée. Le but du Père et de la Mère de relancer l’espèce humaine (avec des intentions, pour le moment, inconnues), leur confrontation avec l’église mithraïque et les détails sur certains de ses membres que nous avons découverts dans le deuxième épisode, tout cela faites partie d’un combat acharné pour la survie qui n’a rien à voir avec une glorieuse conquête de l’espace. Nous avons vite découvert que le «Élevé par les loups» dans le titre ne fait pas référence à Romulus et Remus et à la naissance de l’Empire romain (du moins pas exclusivement) mais à une vision un peu plus sauvage et désespérée de l’existence. Même à un niveau transcendant.

Pour ce faire, un Ridley Scott en pleine forme en termes d’inventivité et de viscéralité utilise le personnage fascinant de Mother, une découverte authentique personnifiée par une Amanda Collin à l’allure douce mais toujours dérangeante qui est capable de devenir un ange dévastateur de la mort à protéger. à leur progéniture. Peut-être, l’histoire que nous verrons évoluer dans les prochains épisodes est celle de Mère, d’une puissance iconique considérable et chargée de symbolisme très bien filé. C’est-à-dire, du faux nom de Lamia au pouvoir qui réside dans ses yeux -qui vont et viennent comme des amulettes de pouvoir, dans le style de la meilleure mythologie classique-, en passant par son apparence dévastatrice de nécromancien, ce qu’ils appellent les androïdes qui ils entrent dans un plan de terminateur, mais avec un point incontestablement mystique.

Ce sont précisément ces simplicité et viscéralité (qui font qu’une histoire de survie se transforme en autre chose dans le dernier quart du premier épisode; et au début du second, nous découvrons des faits pertinents qui changent complètement la perspective de l’histoire) qui la rendent difficile. prédire les directions que prendra la série. Il semble raisonnable de se fier, oui, au bon travail du créateur de la série, Aaron Guzikowski, qui a entre autres scénarisé un film très sombre de Denis Villeneuve, le merveilleux «Prisonniers». Et si dans deux chapitres initiaux ** vous avez créé une symbologie profonde et originale pour la série, et que vous avez peint en trois traits une poignée de personnages fascinants **, il y a lieu d’espérer que les choses resteront à ce niveau.

« Raised by Wolves » est une grande et modeste histoire de science-fiction sombre, qui s’inspire du genre de bandes dessinées désolées d’il y a quelques décennies, comme « Metal Hurlant » ou « 2000 AD », et que dès qu’il développe une mystique transcendantale fascinante car il est couvert dans les codes visuels de la Nouvelle Chair avec un arrière-goût de latex années quatre-vingt. Un produit très original et décidément pas pour tous les goûts, mais avec quelle facilité il peut briller comme une nouvelle voie à suivre dans l’évolution (prévisible) très sinistre que le genre nous donnera dans les années à venir.