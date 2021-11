Qui est Aylin Criss, l’influenceuse péruvienne qui brille dans La Venganza de los Ex VIP

Après le grand succès de Rive d’Acapulco, tv Il est revenu pour parier sur une émission de téléréalité avec beaucoup de divertissement et de chaos. Il s’agit de La revanche des anciens VIP qui compte 10 participants, parmi lesquels Aylin Criss, une jeune femme péruvienne qui connaît un succès incroyable dans TIC Tac et en Instagram.

Ce salon propose aux participants de rencontrer leurs ex-partenaires pas moins que pendant leurs vacances. Ils ne savent pas quel ex viendra, mais ce ne sera sûrement pas facile de les affronter. En revanche, il est VIP car la chaîne musicale, à cette occasion, a opté pour jeunes influenceurs être les concurrents tels que Aylin. Ce sont des personnalités des réseaux sociaux très connues des utilisateurs.

Parmi les 10 célibataires qui passent leurs vacances sur les plages parisiennes de Colombie, Aylin Antunez C’est l’un de ceux qui se démarque le plus. C’est amusant et authentique. Ce n’est pas pour moins. Le joueur de 22 ans a déjà de l’expérience avec le public. En fait, sur son compte TikTok, il possède 14 millions d’abonnés, où il met généralement en ligne des vidéos super drôles avec ses amis à différents moments de la journée.

Pendant ce temps à La revanche des anciens VIPAylin est l’une des trois étrangères présentes dans l’émission. L’autre est Camilo de Colombie et Esteban d’Espagne, tandis que les 7 autres influenceurs viennent du Mexique. Pour Aylin, participer à cette émission MTV offre une occasion supplémentaire de montrer son charisme et son talent en tant que personnalité de la télévision. En fait, elle-même a dit qu’elle adorait être célèbre et, visiblement à son jeune âge, elle l’a déjà réalisé.

Lors de la présentation de l’émission de téléréalité, la jeune femme a expliqué pourquoi elle était dans cette émission : « Je viens vous dire pourquoi je suis VIP. Parce que je suis une émeute, parce que j’aime faire la fête et parce que ma mission dans la vie est de saouler tout le monde. »

L’émission est à l’antenne depuis deux semaines maintenant et est une véritable frappé sur MTV, comme nous sommes habitués à la chaîne, si vous n’avez pas encore commencé à la regarder, il faut savoir que les épisodes de la série peuvent être vus sur le réseau tous les mardis et jeudis soirs et le lendemain ils sont diffusés sur la plateforme de streaming, primordial +.

L’adaptation de la série britannique Ex sur la plage Il a également d’autres segments tels que J’étudie avec mon ex, les scènes censurées, la valise de mon ex et le casting de mon ex. Tout peut être vu à travers les réseaux sociaux du programme.

